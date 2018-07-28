Новая неделя начнется в Ростове с отключений света

Ростовчане останутся без света из-за профилактических работ

На следующей неделе тысячи ростовчан останутся без света. Причиной станут профилактические работы на подстанциях. В понедельник, 30 июля, с 9 до 13 часов электричества не будет по следующим адресам:

просп. Коммунистический 19, 19/1, 21, 21/1, 21/2, 23/4; ул. Прогрессивная 7, 7/1.

С 9:30 до 15 часов:

ул. Красноармейская 121–155; ул. Города волос 70–130, 97–147; ул. Тельмана 102–150, 151–177; ул. Журавлева 128–148, 125–141; ул. Лермонтовская 199–225, 140–172; пер. Крепостной 113–131.

В этот же день с 9 до 17 часов:

ул. 12-го Февраля 3–17, 4–10; пер. Псковский 1–15, 2–22; ул. Пирамидная 2–16, 1–17; ул. Раевского 1–29, 2–16; ул. Турксибская 1–11, 2–4; ул. Курганная 1–17, 2–22; ул. Мечникова 2–12; ул. Маркова 41–53, 82–96; ул. Пестеля 84–102, 89–107; ул. Инициативная 2–14, 1–79.

Во вторник, 31 июля, с 9 до 17 часов обесточат дома по адресам:

ул. 2-я Володарского 80–104, 81–131; ул. Кулагина 35–49, 56–58; ул. Литвинова 32–36; ул. Нансена 201–247; ул. Сельская; ул. Калиновская; пер. Обуховский 2–20; ул. Стальского 2–76; пер. Партизанский.

С 9 до 18 часов:

пер. Аэроклубовский 1–15, 2–34; ул. Войкова 44–86, 69–125; пер. Корабельный 1–11, 2–16; ул. Набережная 203–283, 180; ул. Судостроительная 3–9, 4–14; ул. Циолковского 79–283, 144–158; ул. Портовая 441–477; пер. 4-й Поселковый 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 1–7.

По следующим адресам свет собираются отключать каждый день с 31 июля по 10 августа с 9 до 17 часов:

пер. Глиссерный 1–33, 36–52; пер. ОГПУ 7–11; ул. Подгорная 42–58, 29–57; ул. Амбулаторная 153; пер. Красногорский 52, 54.