Как горные стрелки Гитлера из дивизии «Эдельвейс» воевали на Кавказе

Командование вермахта считало, что немецкий солдат должен уметь воевать везде, в том числе и в условиях сурового высокогорья. Для этих целей специально создавались горные подразделения, такие как дивизия «Эдельвейс». Ее солдаты и офицеры считались лучшими в своем деле.

Высокие требования

В немецкой армии горнострелковые дивизии появились сравнительно поздно. Первые отряды были сформированы в самый разгар Первой мировой войны — в 1915 году. Но к началу Второй мировой вермахт уже имел немалый опыт ведения боевых операций в условиях высокогорья: именно на него опиралось немецкое командование при создании 1-й горнострелковой дивизии «Эдельвейс».

Состав горных стрелков пополнялся в основном выходцами из южных немецких земель — Баварии и Вюртемберга, а также жителями австрийского Тироля. Брали солдат не младше 24 лет, обязательно с опытом боевых действий выше снеговой линии.

Особое внимание уделялось физической форме: горным стрелкам в отличие от обычных пехотинцев приходилось все снаряжение тащить на себе. Новобранцы должны были уметь передвигаться по пересеченной местности, преодолевать горные перевалы и владеть альпинистскими навыками. Солдаты, обученные сражаться в неблагоприятных географических и климатических условиях, с полным основанием причислялись к немецкой войсковой элите.

Альпийская подготовка

Еще перед наступлением Второй мировой войны на заснеженных склонах Альп туристы могли наблюдать белые фигуры лыжников, которые с тяжелым грузом за спиной регулярно совершали многокилометровые броски. Они и не знали, что так готовятся будущие спецотряды «Эдельвейса». Быть незаметным — главное правило альпийского стрелка. Только забравшись высоко в горы можно было увидеть солдат проводивших тактические занятия: они отрабатывали маневры по захвату объектов, преодолевая глубокие расселины и «прилипая» к ледяным карнизам, на вершинах гор устанавливали минометы, а изо льда и снега строили надежные убежища.

Структура

В состав дивизии «Эдельвейс» входили три горноегерских, один артиллерийский и один противотанковый полк, а также батальон связи и саперный батальон. По немецким данным, батальон в себя включал 5 рот, состоящих из 90 человек, а также саперный и разведывательный взвод. На вооружении каждой роты находились две 75-мм горные пушки, шесть 81-мм и девять 50-мм минометов, 10 станковых и 36 ручных пулеметов.

Командир

В 1940-1942 годах во главе дивизии «Эдельвейс» стоял генерал Хуберт Ланц. Он поступил на военную службу в самом начале Первой мировой войны фанен-юнкером, закончил ее старшим лейтенантом, был награжден Железными крестами обеих степеней.

С 1936 года Ланц много времени посвящал освоению Кавказских гор. Он хорошо говорил по-русски, изучил некоторые диалекты горцев, прекрасно знал многие перевалы и охотничьи тропы и, в целом, хорошо ориентировался на местности. Обаятельный и щедрый немец без проблем завязывал знакомства среди местного населения, что впоследствии ему сослужило хорошую службу.

Во время Второй мировой войны Ланц провел немало успешных операций на Северном Кавказе. В частности, за взятие Марухского перевала генерал был награжден Рыцарским орденом с Дубовыми листьями. После капитуляции Германии Ланц сдался в плен американским военным. В мае 1947 года Нюрнбергский трибунал приговорил генерала к наказанию в виде 12 лет тюремного заключения. Интересно, что в конце января 1951 года приговор был отменен, а Хуберту Ланцу принесли извинения.

Покорение Эльбруса

21 августа 1942 года группа лучших альпинистов 1-й горнострелковой дивизии во главе с капитаном Хайнцем Гротом покорила обе вершины Эльбруса: западную — 5642 метра и восточную — 5621 метр. Целью восхождения была установка флагов Третьего рейха. Геббельсовская пропаганда не упустила случай и преподнесла это событие как едва ли не безоговорочное покорение Кавказа.

Немецкая пресса тогда писала: «На высшей точке Европы, вершине Эльбрус, развевается германский флаг, скоро он появится и на Казбеке». Как факт принадлежности Кавказа Германии западную вершину Эльбруса немецкие власти намеревались назвать именем фюрера. Всех участников восхождения наградили Железными крестами, а также специальными жетонами с изображением контуров Эльбруса и надписью «Пик Гитлера».

Взятие перевала

На Северокавказском фронте советская армия располагала скромными военными ресурсами, что явилось основной причиной локальных побед немецких войск. Более того, ряд перевалов было попросту некому защищать. Оставалась надежда на то, что сами по себе перевалы окажутся неприступными для врага, но она не оправдалась. Для того, чтобы застигнуть врасплох советские войска, на Марухском перевале двум ротам дивизии «Эдельвейс» с тяжелыми пулеметами и минометами пришлось обходить его с запада в условиях труднодоступного высокогорья. В частности, немцы дважды переходили глубокие и коварные потоки ледниковых вод. Таким образом, немецкие стрелки добрались до гребня, возвышавшегося над седловиной перевала, откуда хорошо обозревались позиции защитников.

Перевал был взят штурмом с трех сторон в течение 5-6 сентября 1942 года. Примерно 400 советских солдат тогда попали в плен, около 300 человек погибло и лишь нескольким десяткам удалось вырваться из окружения. Нужно отметить, что в отличие от немецких горных стрелков, советские военные, защищавшие перевал не были готовы вести боевые действия в сложнейших условиях высокогорья.

Ушли сами

Советское командование только к концу сентября 1942 года стало подтягивать к перевалам значительные силы, но выбить 1-ю горнострелковую дивизию так и не удалось. Многое тогда изменилось на Кавказском театре военных действий. Осознавая угрозу окружения советскими войсками и бессмысленность удержания Кавказских вершин, горнострелковые отряды «Эдельвейса» в октябре 1943 года ушли из опасного региона.

Неосуществленные операции

Кроме Северного Кавказа и ряда европейских стран, 1-я горнострелковая дивизия должна была принимать участие в операции «Морской лев», целью которой было вторжение на Британские острова. Но когда авантюрная операция была отвергнута высшим командованием вермахта, дивизия «Эдельвейс» переключилась на подготовку к захвату Гибралтара . Впрочем, и Гибралтар немецким войскам не суждено было захватить.

Военные преступления