В Первомайском сквере развесили открытки со стихами

В Первомайском сквере началась необычная двухчасовая акция по обмену поэзией «Стихосушка»: новосибирские поэты развесили на верёвках несколько десятков открыток со своими произведениями.

В 18:00 молодые литераторы, музыканты и просто ценители творчества собрались в сквере, чтобы развесить между деревьями открытки со стихами, почитать свои произведения и послушать чужие. В конце мероприятия понравившуюся открытку можно будет забрать на память.

Новосибирске это уже третья акция такого формата. «В „Стихосушке“ главное — это продвижение творчества молодых поэтов», — рассказывала ранее корреспонденту НГС организатор праздника, представитель литературного клуба «Сияние» Татьяна Парцвания.

Также она поясняла, что предшественником этого мероприятия стала «Фотосушка» — международная акция по обмену фотографиями, которая зародилась в Санкт-Петербурге в 2010 году.

В Новосибирске достаточно часто проходят акции для любителей поэзии, причём иногда из них даже можно извлечь выгоду. Например, каждый год 6 июня в городе проводится акция «Читаем Пушкина в метро» — тот, кто прочтёт наизусть не меньше двух строф из сочинений поэта, может проехать в метро бесплатно.