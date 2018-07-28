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В Первомайском сквере развесили открытки со стихами
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В Первомайском сквере развесили открытки со стихами 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Первомайском сквере началась необычная двухчасовая акция по обмену поэзией «Стихосушка»: новосибирские поэты развесили на верёвках несколько десятков открыток со своими произведениями.
В 18:00 молодые литераторы, музыканты и просто ценители творчества собрались в сквере, чтобы развесить между деревьями открытки со стихами, почитать свои произведения и послушать чужие. В конце мероприятия понравившуюся открытку можно будет забрать на память.
В Новосибирске это уже третья акция такого формата. «В „Стихосушке“ главное — это продвижение творчества молодых поэтов», — рассказывала ранее корреспонденту НГС организатор праздника, представитель литературного клуба «Сияние» Татьяна Парцвания.
Также она поясняла, что предшественником этого мероприятия стала «Фотосушка» — международная акция по обмену фотографиями, которая зародилась в Санкт-Петербурге в 2010 году.
В Новосибирске достаточно часто проходят акции для любителей поэзии, причём иногда из них даже можно извлечь выгоду. Например, каждый год 6 июня в городе проводится акция «Читаем Пушкина в метро» — тот, кто прочтёт наизусть не меньше двух строф из сочинений поэта, может проехать в метро бесплатно.
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