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В Совфеде отдыхающих сенаторов попросили быть всегда на связи
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В Совфеде отдыхающих сенаторов попросили быть всегда на связи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сенаторы на отдыхе должны оставаться на постоянной связи с Советом Федерации через систему спецоповещения, сообщил вице-спикер СФ Юрий Воробьев на итоговом заседании палаты в субботу.
"Сейчас начинается отпуск сенаторов. Все мы, коллеги, имеем телефоны, зарегистрированные в системе спецоповещения «Рупор». Прошу вас иметь эти телефоны всегда при себе, не передавать их помощникам и советникам", — сказал Воробьёв.
Его поддержала спикер СФ Валентина Матвиенко. Она отметила, что такая мера не относится к желаниям сенаторов, а является «обязанностью парламентария».
"Может, даже проверим один раз мобилизацию, соберем в зале всех. Если очень соскучимся, может быть, в августе такую тренировку сделаем", — предположила она.
Весенняя сессия Совфеда завершилась 28 июля, осенняя сессия палаты откроется заседанием 26 сентября.
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