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Беспроводные наушники позволят почувствовать себя Споком
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Беспроводные наушники позволят почувствовать себя Споком 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Разработчики обычно стараются сделать беспроводные наушники-вкладыши максимально незаметными. Однако создатели Star Trek Wireless Vulcan Earbuds решили сделать иначе и выпустили решение, которое позволяет пользователю почувствовать себя уроженцем планеты Вулкан (хотя бы внешне).
Дужки держателей наушников выполнены в виде заострённых ушей вулканца Спока — оного из центральных персонажей вселенной Star Trek. В техническом плане это типичные Bluetooth-наушники с микрофоном и пультом на три кнопки. Внутри установлен аккумулятор на 90 мА·ч, заряда которой хватит на 180 часов в режиме ожидания и 4-5 часов в режиме разговора. На зарядку уходить около двух часов.
Пока что новинку можно приобрести только на сайте ThinkGeek за 39,99 долларов. О появлении её в открытой продаже на других площадках не сообщается, однако наверняка скоро появятся перекупщики, которые предложат аналог.
К слову, для фанатов «Властелина Колец» давно есть похожее устройство. В конце концов у эльфов уши тоже заострённые.
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