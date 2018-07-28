Беспроводные наушники позволят почувствовать себя Споком

Разработчики обычно стараются сделать беспроводные наушники-вкладыши максимально незаметными. Однако создатели Star Trek Wireless Vulcan Earbuds решили сделать иначе и выпустили решение, которое позволяет пользователю почувствовать себя уроженцем планеты Вулкан (хотя бы внешне).

Дужки держателей наушников выполнены в виде заострённых ушей вулканца Спока — оного из центральных персонажей вселенной Star Trek. В техническом плане это типичные Bluetooth-наушники с микрофоном и пультом на три кнопки. Внутри установлен аккумулятор на 90 мА·ч, заряда которой хватит на 180 часов в режиме ожидания и 4-5 часов в режиме разговора. На зарядку уходить около двух часов.

Пока что новинку можно приобрести только на сайте ThinkGeek за 39,99 долларов. О появлении её в открытой продаже на других площадках не сообщается, однако наверняка скоро появятся перекупщики, которые предложат аналог.

К слову, для фанатов «Властелина Колец» давно есть похожее устройство. В конце концов у эльфов уши тоже заострённые.