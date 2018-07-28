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ГИБДД Уфы привлекла дельфинов к акции «Я за безопасность дорожного движения»
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ГИБДД Уфы привлекла дельфинов к акции «Я за безопасность дорожного движения» 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Млекопитающих сфотографировали с табличкой «На всех ждут дома» с призывом соблюдать правила дорожного движения.
— Дельфины призывают взрослых и детей соблюдать правила безопасного поведения на дорогах, быть вежливыми, добрыми и аккуратными, — сказали сотрудники ГИБДД Уфы.
Напомним, в фотопроекте уже приняли участие певец Айдар Галимов, Народный артист Республики Башкортостан Фадис Ганиев, Заслуженная артистка Республики Башкортостан Лилия Биктимирова, народная артистка республик Башкортостан и Татарстан Хания Фархи, заслуженный артист Республики Башкортостан Анвар Нургалиев, популярные эстрадные исполнители Рустам и Лейла Галиевы, лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков и Заслуженный мастер спорта России, биатлонист, трехкратный чемпион мира Максим Чудов, музыкант Радик Юльякшин, исполнитель татарской эстрады Эльмир Газизуллин, актриса Марина Александрова и певец Леонид Агутин.
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