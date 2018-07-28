ГИБДД Уфы привлекла дельфинов к акции «Я за безопасность дорожного движения»

Млекопитающих сфотографировали с табличкой «На всех ждут дома» с призывом соблюдать правила дорожного движения.

Уфы. — Дельфины призывают взрослых и детей соблюдать правила безопасного поведения на дорогах, быть вежливыми, добрыми и аккуратными, — сказали сотрудники ГИБДД

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