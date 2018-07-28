Анатолий Липатов — ветеран «подземки»

На месте не сидится

Глядя на этого худощавого подтянутого человека, ни за что не скажешь, что ему 65. А ведь половину жизни Анатолий Иванович провел в буквальном смысле под землей.

В мае 1987 г. он начал работать в метро. Машинистом эскалатора, мастером. Сейчас Анатолий Липатов — заместитель начальника электромеханической службы Самарского метрополитена. Он отвечает абсолютно за все, что связано с электромеханикой «подземки». В первую очередь обеспечивает безопасность на этом виде транспорта. А работы здесь хватает — одних только эскалаторов в самарском метро несколько, в том числе на «Московской», «Гагаринской», «Кировской» и «Алабинской» станциях.

Казалось бы, ответственная руководящая должность, и можно было бы согласно служебному положению спокойно наблюдать за своим беспокойным хозяйством, тем более что служба в достаточной степени оснащена средствами видеонаблюдения и контроля за безопасностью.

Но Анатолию нужно самому, непосредственно на месте вникать во все тонкости работы. Поэтому его чаще можно встретить под землей, чем в своем кабинете.

"Эскалатор — достаточно сложный механизм, с ним связаны повышенные риски, — говорит Анатолий Липатов. — В целом же на нас ложится ответственность по обеспечению надежности транспортных средств и коммуникаций, а также безопасности людей. Мы с этой задачей справляемся — ни одного чрезвычайного происшествия, связанного с неисправностью эскалаторов, за всю историю самарского метро не было".

Полон сил и хочу быть полезным

В зону внимания Анатолия Липатова входят и сантехника, вентиляция, бытовые конструкции, контрольно-измерительные приборы, электрика. Метро является еще и объектом гражданской обороны, где все тоже должно соответствовать требованиям ГО. Словом, участков много, и везде нужен глаз да глаз. Так, в повседневных хлопотах, и проходит трудовая жизнь Анатолия Ивановича. «Я даже и не заметил, что уже почти пять лет на пенсии, — улыбается он. — Как-то это произошло само собой. Может, потому, что я так и не обзавелся вредными привычками. Веду здоровый образ жизни. Полон сил и надеюсь быть полезным метрополитену еще много лет».

Ко всему надо подходить взвешенно

Конечно, его, как и любого гражданина нашей страны, тем более пенсионера, интересуют все изменения, происходящие в пенсионной системе.

"Многие мои знакомые не одобряют повышение пенсионного возраста, — замечает Анатолий Липатов. — Но ко всему надо подходить взвешенно. Я вижу, что большинство людей не хотят уходить на заслуженный отдых, продолжают работать. Да и повышение пенсионного возраста будет проходить поэтапно с попутным решением многих социально важных вопросов, в первую очередь с кардинальным улучшением качества жизни пожилого населения. Это и здравоохранение, и санаторно-курортное лечение, и значительное повышение размера пенсий, улучшение коммунально-бытовых условий… Все это тоже всем нам следует учитывать. Нужно уяснить, что повышение пенсионного возраста делается не ради самого повышения. Это сложный, но необходимый шаг для дальнейшего социально-экономического развития нашей страны".