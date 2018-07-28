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Сенаторов в отпуске обязали иметь при себе телефоны с системой спецоповещения
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Сенаторов в отпуске обязали иметь при себе телефоны с системой спецоповещения 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Во время отпуска члены Совета Федерации обязаны иметь при себе телефоны, зарегистрированные в системе специального быстрого оповещения. Об этом напомнил коллегам вице-спикер палаты регионов Юрий Воробьёв в ходе пленарного заседания 28 июля.
«Сейчас начинается отпуск сенаторов — все мы, коллеги, имеем телефоны, зарегистрированные в системе спецоповещения. Прошу вас иметь эти телефоны всегда при себе, не передавать их помощникам и советникам», — призвал Юрий Воробьёв.
Его поддержала спикер палаты регионов Валентина Матвиенко — по её словам, такая мера не относится к желаниям сенаторов, а является «обязанностью парламентария».
Сегодня, 28 июля, завершилась весенняя парламентская сессия. Она оказалась одной из самых длительных за всю историю Совета Федерации. В 2003 году последнее заседание палаты регионов состоялось 25-26 июля, в 2004 году — 8 августа, в 2009 году — 27 июля, и в 2017 году — 25 июля.
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