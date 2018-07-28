В МВД подсчитали участников согласованной акции против пенсионной реформы

В московском управлении МВД России сообщили, что в согласованный с властями акции протеста против изменений в пенсионной системе приняли участие примерно 6,5 тыс. человек. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как отмечается, митинг проходил на проспекте Академика Сахарова. Во время акции сотрудники правоохранительных органов и Росгвардия следили за порядком.

"На проспекте Академика Сахарова завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нем приняло участие 6500 человек. ", — говорится в заявлении ведомства.

Также уточняется, что нарушений общественного порядка допущено не было.