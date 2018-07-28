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В МВД подсчитали участников согласованной акции против пенсионной реформы
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В МВД подсчитали участников согласованной акции против пенсионной реформы 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Газета.Ru
В московском управлении МВД России сообщили, что в согласованный с властями акции протеста против изменений в пенсионной системе приняли участие примерно 6,5 тыс. человек. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Как отмечается, митинг проходил на проспекте Академика Сахарова. Во время акции сотрудники правоохранительных органов и Росгвардия следили за порядком.
"На проспекте Академика Сахарова завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нем приняло участие 6500 человек. ", — говорится в заявлении ведомства.
Также уточняется, что нарушений общественного порядка допущено не было.
Ранее сообщалось, что Алексей Навальный объявил о планах проведения акций протеста против пенсионной реформы.
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