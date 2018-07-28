Роспотребнадзор обновил список водоемов Ленобласти, в которых можно купаться

Роспотребнадзор по Ленинградской области опубликовал на сайте ведомства список водоемов, в которых можно купаться. В перечень добавили еще несколько озер, где качество воды соответствует требованиям гигиеническим нормам:

озеро Донцо, деревня Донцо;

река Луга, деревня Большой Сабск;

Коркинское озеро, Воейково;

Лемболовское озеро, станция Лемболово;

Медное озеро, Юкки;

Финский залив в районе деревни Выбье;

озеро Светлое, Будогощь;

река Шингарка, деревня Низино;

озеро Отрадное, поселок Плодовое;

озеро Раздолинское, поселок Сосново;

озёра Нестеровское и Долгое, деревня Надино;

карьер в поселке Шапки;

река Вуокса, Приозерск.

Также на сайте можно посмотреть, в какие водоемы лучше не заходить.

А вот в Петербурге с водоемами дела обстоят плохо. Роспотребнадзор постановил, что в черте города купаться нельзя нигде. Зато питьевая вода Петербурга признана одной из самых чистых в стране.

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