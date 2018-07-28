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Роспотребнадзор обновил список водоемов Ленобласти, в которых можно купаться
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Роспотребнадзор обновил список водоемов Ленобласти, в которых можно купаться 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Роспотребнадзор по Ленинградской области опубликовал на сайте ведомства список водоемов, в которых можно купаться. В перечень добавили еще несколько озер, где качество воды соответствует требованиям гигиеническим нормам:
Павловское озеро, Бокситогорск;
озеро Донцо, деревня Донцо;
река Луга, деревня Большой Сабск;
Коркинское озеро, Воейково;
Курголовское озеро, Токсово;
Лемболовское озеро, станция Лемболово;
Медное озеро, Юкки;
Финский залив в районе деревни Выбье;
озеро Светлое, Будогощь;
река Шингарка, деревня Низино;
озеро Отрадное, поселок Плодовое;
озеро Раздолинское, поселок Сосново;
река Тихвинка, Тихвин;
озёра Нестеровское и Долгое, деревня Надино;
карьер в поселке Шапки;
река Вуокса, Приозерск.
Также на сайте можно посмотреть, в какие водоемы лучше не заходить.
А вот в Петербурге с водоемами дела обстоят плохо. Роспотребнадзор постановил, что в черте города купаться нельзя нигде. Зато питьевая вода Петербурга признана одной из самых чистых в стране.
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