В международный конкурс «Военное ралли» добавили огневой этап 

Военнослужащим, используя вооружение бронеавтомобиля «Тигр» предстоит поразить цели, расположенные на горном участке местности.
Огневой этап впервые внедрен в международный конкурс «Военное ралли-2018», который стартует 29 июля в городе Кызыл.
Военнослужащим, используя вооружение бронеавтомобиля «Тигр» предстоит поразить цели, расположенные на горном участке местности. Такое задание внедрено на основе опыта по сопровождению колонн, полученного в Сирийской Арабской Республике.
Военные водители России, Египта, Узбекистана на бронеавтомобилях российского производства «Тигр» и команда Китая, которая примет участие на автомобилях своей армии «Богатырь», впервые выполнят контрольные упражнения стрельб по появляющимся целям в горной местности. Таким образом будет оценена меткость военнослужащих.
Огневой этап пройдет в четверг на горном полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва.