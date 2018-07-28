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В международный конкурс «Военное ралли» добавили огневой этап
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В международный конкурс «Военное ралли» добавили огневой этап 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащим, используя вооружение бронеавтомобиля «Тигр» предстоит поразить цели, расположенные на горном участке местности.
Огневой этап впервые внедрен в международный конкурс «Военное ралли-2018», который стартует 29 июля в городе Кызыл.
Военнослужащим, используя вооружение бронеавтомобиля «Тигр» предстоит поразить цели, расположенные на горном участке местности. Такое задание внедрено на основе опыта по сопровождению колонн, полученного в Сирийской Арабской Республике.
Военные водители России, Египта, Узбекистана на бронеавтомобилях российского производства «Тигр» и команда Китая, которая примет участие на автомобилях своей армии «Богатырь», впервые выполнят контрольные упражнения стрельб по появляющимся целям в горной местности. Таким образом будет оценена меткость военнослужащих.
Огневой этап пройдет в четверг на горном полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва.
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