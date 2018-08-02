Россияне заняли первое место во втором этапе конкурса «Военное ралли»

Российская команда лидирует в состязании «Военное ралли» в рамках «АРМИ-2018», которое проходит в Тыве.

Во втором этапе конкурса «Военное ралли» — гонке с преследованием — нашим бойцам не было равных. Они быстрее всех преодолели сто тридцать четыре километра бездорожья, которые пролегли по песчаным, горным и заливным участкам местности. Российские участники выступают на бронеавтомобилях «Тигр». Боевой пост пулеметчика — на крыше автомобиля во вращающейся башне для лучшего обзора и поражения целей. Нашим мастерам требуется полминуты, чтобы положить все мишени. Тут нужна максимально слаженная работа всего экипажа. Не теряя драгоценные секунды, подъехать на огневой рубеж и точно отстреляться.

«Взаимодействие достигается на тренировках по боевой подготовке. Тренируются водитель, стрелок и командир машины. Координации либо по радиостанции, либо это голосовая связь, либо жестами», — рассказывает стрелок Евгений Никулин

Китая, Узбекистана и Огневой этап «Военного ралли» проходит на полигоне Кара-Хаак в тридцати километрах от Кызыла . Соревнуются водители и стрелки из России Египта . Наш результат вызывает вопросы у китайцев. Судьи детально объясняют. У команды Египта фальстарт. Экипаж двинулся без отмашки и сейчас сдает назад к стартовой черте. Вторая попытка — еще одна ошибка: нет остановки на рубеже прекращения огня.

Стреляют одиночными и очередями. Мишени имитируют пехоту, пулеметный расчет и одиночные цели. Китайские стрелки после заезда признаются — привыкли к более легким машинам.

«Самое трудное для экипажа это привыкнуть к таким большим машинам. Яркое солнце и маленькие мишени тоже усложняют выполнение задачи», — признается стрелок из команды Китая Ле Ле Чжен.

Результаты оглашают тут же. Первое место — у экипажей из России. Второе занимает Китай. Третье и четвертое — у Египта и Узбекистана. Но окончательный исход «Военного ралли» решит завтрашняя командная гонка на сто девяносто четыре километра.