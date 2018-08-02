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Россияне заняли первое место во втором этапе конкурса «Военное ралли»
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Россияне заняли первое место во втором этапе конкурса «Военное ралли» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Российская команда лидирует в состязании «Военное ралли» в рамках «АРМИ-2018», которое проходит в Тыве.
Во втором этапе конкурса «Военное ралли» — гонке с преследованием — нашим бойцам не было равных. Они быстрее всех преодолели сто тридцать четыре километра бездорожья, которые пролегли по песчаным, горным и заливным участкам местности. Российские участники выступают на бронеавтомобилях «Тигр». Боевой пост пулеметчика — на крыше автомобиля во вращающейся башне для лучшего обзора и поражения целей. Нашим мастерам требуется полминуты, чтобы положить все мишени. Тут нужна максимально слаженная работа всего экипажа. Не теряя драгоценные секунды, подъехать на огневой рубеж и точно отстреляться.
«Взаимодействие достигается на тренировках по боевой подготовке. Тренируются водитель, стрелок и командир машины. Координации либо по радиостанции, либо это голосовая связь, либо жестами», — рассказывает стрелок Евгений Никулин.
Огневой этап «Военного ралли» проходит на полигоне Кара-Хаак в тридцати километрах от Кызыла. Соревнуются водители и стрелки из России, Китая, Узбекистана и Египта. Наш результат вызывает вопросы у китайцев. Судьи детально объясняют. У команды Египта фальстарт. Экипаж двинулся без отмашки и сейчас сдает назад к стартовой черте. Вторая попытка — еще одна ошибка: нет остановки на рубеже прекращения огня.
Стреляют одиночными и очередями. Мишени имитируют пехоту, пулеметный расчет и одиночные цели. Китайские стрелки после заезда признаются — привыкли к более легким машинам.
«Самое трудное для экипажа это привыкнуть к таким большим машинам. Яркое солнце и маленькие мишени тоже усложняют выполнение задачи», — признается стрелок из команды Китая Ле Ле Чжен.
Результаты оглашают тут же. Первое место — у экипажей из России. Второе занимает Китай. Третье и четвертое — у Египта и Узбекистана. Но окончательный исход «Военного ралли» решит завтрашняя командная гонка на сто девяносто четыре километра.
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