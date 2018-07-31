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Ралли на «Тиграх»: военные водители РФ одержали победу в конкурсе АрМИ-2018
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Ралли на «Тиграх»: военные водители РФ одержали победу в конкурсе АрМИ-2018 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Соревнования «Военное ралли» проходили в Кызыле в районе горно-пустынного полигона Кара-Хаак.
Команда военных водителей из России выиграла индивидуальную гонку по итогам первого этапа международного соревнования «Военное ралли», которое впервые проходит в Кызыле в районе горно-пустынного полигона Кара-Хаак в рамках Армейских международных игр АрМИ-2018.
В индивидуальной гонке экипажей на грузовых автомобилях рекорд трассы среди автомобилей с колесной формулой 4х4 установил российский экипаж, преодолев 114-километровый маршрут за один час 29 минут. Вторым прибыл также российский экипаж с временным показателем один час 31 минута. В гонке лидеров третье мест по праву занял экипаж вооруженных сил Египта, который прошел маршрут за один час 39 минут.
Затем на старт трассы «Военного ралли» вышли экипажи автомобилей с колесной формулой 6х6. Призовые места распределились следующим образом: верхние ступени пьедестала вновь заняли россияне с показателями 1 час 28 минут и 1 час 30 минут соответственно. Третье место у команды вооруженных сил Китая 1 час 44 минуты.
Для объективного контроля за действиями экипажей на трассе применяются беспилотные летательные аппараты, на маршруте развернуты контрольные пункты с бригадами технической помощи и средствами эвакуации.
В ралли участвуют команды Вооруженных сил России, Египта, Узбекистана и Китая. Вне зачета сборные команды заводов изготовителей «ГАЗ», «КамАЗ» и «Урал».
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