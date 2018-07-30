Международный конкурс «Военное ралли — 2018» впервые стартовал в Кызыле

В гонке будут задействованы российские бронеавтомобили «Тигр» с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили КамАЗ и «Урал» с колесной формулой 4х4 и 6х6, а также автомобили «Богатырь» с колесной формулой 4х4, стоящие на вооружении НОАК.

Открытие конкурса «Военного ралли» в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2018) впервые состоялось на центральной площади Арата города Кызыл

Заместитель начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Сергей Бибик в торжественной обстановке поприветствовал команды и под государственные гимны стран участников состязания объявил об открытии конкурса.

«Главная цель соревнования — это развитие сотрудничества и укрепление содружества Вооруженных Сил государств-участник Армейских международных игр. При этом зрители увидят высококлассное владение современной военной автомобильной техникой, умение быстро принимать правильное решение в сложной обстановке. Пусть дух состязательности способствует высоким результатам, совершенствованию профессиональной выучки, формированию воинских качеств», — сказал генерал-майор Сергей Бибик.

Египта, Под занавес церемонии был дан старт участникам конкурса по маршруту показного спецучастка. В районе горно-пустынного полигона Кара-Хаак за Кубок «Военного ралли — 2018» будут бороться два десятка экипажей военных водителей из Вооруженных Сил России Узбекистана и народно-освободительной армии Китая (НОАК). В трёхэтапной гонке будут задействованы только серийно выпускаемые образцы российской военной автотехники — бронеавтомобили «Тигр» с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили «КамАЗ» и «Урал» с колесной формулой 4х4 и 6х6, а также автомобили «Богатырь» с колесной формулой 4х4, стоящие на вооружении НОАК.

Как отмечают организаторы соревнования, общая протяжённость трех конкурсных маршрутов превысит 440 км по пересеченной местности, изобилующей естественными препятствиям в виде песков, затяжных спусков и крутых подъемов.

В честь открытия военного ралли для участников конкурса лучшие повара России приготовили праздничный обед. В меню вошли национальные блюда русской, европейской, восточной и, конечно же, тувинской кухонь.