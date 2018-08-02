Команда России уверенно лидирует в конкурсе «Военное ралли-2018»

На очередном этапе военные автомобилисты состязались в гонке с преследованием на 134-километровом маршруте Сукпак — Тос-Булак, пролегающем по бездорожью.

В ходе международного конкурса «Военное ралли-2018» команда Вооруженных Сил Российской Федерации одержала победу на втором этапе конкурса — в гонке с преследованием.

В рамках Армейских международных игр (АрМИ-2018) соревнования военных водителей впервые проходят в районе горно-пустынного полигона Кара-Хаак под Кызылом.

Военные автомобилисты состязались на бездорожном 134-километровом маршруте Сукпак — Тос-Булак, пролегающем по песчаным, горным и заливным участкам местности.

На финише места распределились следующим образом: команда России завоевала первые два места, третьими финишировали водители команды Египта.

«Несмотря на высокую температуру воздуха и запыленность маршрута на этапе, у экипажей было огромное желание прийти к финишу с наименьшим временным показателем. Соблюдая скоростной режим, каждый водитель пытался наверстать упущенное время. Все команды сумели показать свой профессионализм и сохранить технику в исправном состоянии. Участники команд и зрители ралли с нетерпением ждут четвертого, завершающего этапа –— командной гонки, где будет определен победитель соревнований», — пояснил заместитель главного судьи международного конкурса «Военное ралли-2018» Сергей Чертков.

После двух этапов конкурса в общекомандном зачете лидируют военнослужащие из России.

Международный конкурс «Военное ралли» в Республике Тыва проводится впервые. Участвуют команды из Египта, Китая, России и Узбекистана. Всего в конкурсе четыре этапа, победителя объявят 4 августа.