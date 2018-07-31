Команда из России выиграла индивидуальную гонку международного конкурса «Военное ралли»

Для объективного контроля за действиями экипажей на трассе применяются беспилотные летательные аппараты, на маршруте развернуты контрольные пункты с бригадами технической помощи и средствами эвакуации.

Команда военных водителей из России выиграла индивидуальную гонку по итогам первого этапа международного соревнования «Военное ралли», которое впервые проходит в Кызыле в районе горно-пустынного полигона Кара-Хаак в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2018).

Китая. По результатам жеребьевки первой стартовала команда Узбекистана , второй Россия, затем команды Египта

Как пояснил главный судья конкурса полковник Дмитрий Настоящий, в индивидуальной гонке экипажей на грузовых автомобилях рекорд трассы среди автомобилей с колесной формулой 4х4 установил российский экипаж, преодолев 114-километровый маршрут за 1 час 29 минут. Вторым прибыл также российский экипаж с временным показателем 1 час 31 минута. В гонке лидеров третье мест по праву занял экипаж вооруженных сил Египта, который прошел маршрут за 1час 39 минут.

Затем на старт трассы «Военного ралли» вышли экипажи автомобилей с колесной формулой 6х6. Призовые места распределились следующим образом: верхние ступени пьедестала вновь заняли россияне с показателями 1 час 28 минут и 1 час 30 минут соответственно. Третье место у команды вооруженных сил Китая 1 час 44 минуты.

Для объективного контроля за действиями экипажей на трассе применяются беспилотные летательные аппараты, на маршруте развернуты контрольные пункты с бригадами технической помощи и средствами эвакуации.

«Военное ралли» в Республике Тыва проводится впервые. Его маршруты усложнены степным и горным рельефами, а также трудно проходимыми песчаными участками местности, затяжными подъёмами и крутыми спусками. В ходе первого этапа индивидуальной гонки «Военное ралли» каждой из команд военных водителей довелось преодолеть около четырех с половиной сотен километров.