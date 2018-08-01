Ещё
День тувинской кухни состоялся для участников международного конкурса «Военное ралли -2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День тувинской кухни состоялся для участников международного конкурса «Военное ралли -2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Гости и участники соревнований попробовали тувинский суп с лапшой, ассортимент кровенных колбас, тувинские пельмени, отварное мясо баранины и говядины, холодные закуски и овощные салаты.
День национальной тувинской кухни состоялся в Кызыле, для участников международного конкурса «Военное ралли-2018».
В солдатской столовой военнослужащие стран России, Узбекистана, Китая, Египта увидели разнообразие одной из ярких страниц национальной трапезы — богатство и щедрость тувинской кухни. Гости и участники соревнований попробовали тувинский суп с лапшой, ассортимент кровенных колбас, тувинские пельмени, отварное мясо баранины и говядины, холодные закуски и овощные салаты.
Кроме того, был воссоздан национальный интерьер и колорит тувинского наряда. Военнослужащие ознакомились с традиционными блюдами под живое исполнение народных песен и плясок, узнали об истории и национальных обычаях.
ТК «Звезда»: последние новости
Егора Крида оштрафовали за автомобильную пробку в центре Москвы В Санкт-Петербурге умерла актриса Людмила Глухова В России запустят железнодорожный лоукостер
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью490
Захарова сделала неожиданное признание175
Лукашенко впервые высказался об инсульте9
Борисову избил известный российский певец56
Немцы хотели нас уничтожить, россияне — освободить34
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение