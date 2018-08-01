День тувинской кухни состоялся для участников международного конкурса «Военное ралли -2018»

Гости и участники соревнований попробовали тувинский суп с лапшой, ассортимент кровенных колбас, тувинские пельмени, отварное мясо баранины и говядины, холодные закуски и овощные салаты.

День национальной тувинской кухни состоялся в Кызыле , для участников международного конкурса «Военное ралли-2018».

Узбекистана, Китая, В солдатской столовой военнослужащие стран России Египта увидели разнообразие одной из ярких страниц национальной трапезы — богатство и щедрость тувинской кухни. Гости и участники соревнований попробовали тувинский суп с лапшой, ассортимент кровенных колбас, тувинские пельмени, отварное мясо баранины и говядины, холодные закуски и овощные салаты.

Кроме того, был воссоздан национальный интерьер и колорит тувинского наряда. Военнослужащие ознакомились с традиционными блюдами под живое исполнение народных песен и плясок, узнали об истории и национальных обычаях.