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День русской кухни провели в Кызыле для участников международного конкурса «Военное ралли-2018»
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День русской кухни провели в Кызыле для участников международного конкурса «Военное ралли-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Гости из Египта, Узбекистана и Китая попробовал традиционные блюда национальной русской кухни под живое исполнение народных песен и танцев.
В Кызыле на территории мотострелкового соединения где размещаются команды участников соревнований международного конкурса «Военного ралли-2018» состоялся День национальной русской кухни.
Участники соревнований «Военного ралли» из России, Египта, Узбекистана и Китая попробовал традиционные блюда национальной русской кухни под живое исполнение народных песен и танцев. В меню вошли следующие блюда: щи, зеленый борщ со щавелем и яйцом, мясо птицы в чесночном-помидорном соусе, баранина тушеная с зерновой горчицей, рис «кари», а также салаты и холодные закуски. Готовят и сервируют столы повара 5-го класса из Санкт-Петербурга.
«Очень гостеприимно нас встретила русская земля и организаторы международного конкурса «Военного ралли-2018». Спасибо за организацию и угощение национальной русской кухни, которую большинство из нас попробовали впервые. Мне очень понравилось блюдо из картофельного пюре с котлетами», — сказал один из участников команды Китая Лю Дапен.
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