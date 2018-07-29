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Более 3 тыс. зрителей присутствовало на открытии международного конкурса «Военное ралли-2018» в Кызыле
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Более 3 тыс. зрителей присутствовало на открытии международного конкурса «Военное ралли-2018» в Кызыле 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Все гости, прибывшие на центральную площадь города, могли ознакомиться с образцами вооружения и военной техникой стоящей на вооружении Армии России.
Более 3 тыс. зрителей присутствовало на открытии международного этапа конкурса АрМИ-2018 «Военное ралли», впервые состоявшегося на центральной площади Арата города Кызыл.
В торжественной обстановке главный организатор конкурса «Военного ралли-2018» заместитель начальника главного автобронетанкового управления Министерства обороны России генерал-майор Сергей Бибик поприветствовал гостей и участников команд России, Египта, Китая, Узбекистан. Под сводный оркестр Центрального военного округа состоялся парад участников команд и показной старт автомобильной техники.
Все гости, прибывшие на центральную площадь города, могли ознакомиться с образцами вооружения и военной техникой стоящей на вооружении армии России. Более 650 молодых людей посетили пункт отбора на военную службу по контракту, из них 143 прошли предварительный отбор, а 27 человек изъявили желание проходить службу и подали заявление на контракт. Детям была представлена возможность побывать в кабине бронеавтомобиля КамАЗ «Тайфун», также за рычагами модернизированного танка Т-72Б.
На площади города был развернут военторг, и солдатская полевая кухня где всех желающих угостили гречневой кашей.
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