Какие православные святые помогали неверующим

Пример помощи язычникам показал сам Иисус , который по просьбе римского сотника исцелил его слугу, который лежал, разбитый параличом. Произошло это в Капернауме, где стоял отряд сотника, который был язычником-многобожником, как и все римляне. Однако Господь, увидев его смирение, надежду и любовь к ближнему исцелил отрока-слугу, дав своим последователям — апостолам и святым подвижникам личный пример отношения к людям, далеким от Бога.

Св. Николай Миpликийский

Этот святой, живший в конце III века на побережье Средиземного моря на территории современной Турции , еще при жизни помогал морякам-язычникам. Известен случай, когда он воскресил молодого моряка, который упал с мачты на палубу корабля и убился. Святой был так опечален внезапной гибелью молодого парня, что тут же попросил Бога воскресить его, и тот по молитвам святого явил чудо. Это поразило грубых моряков, видевших это, и многие из них тот час поверили. Артист Александр Вертинский в книге воспоминаний писал о том, как святой Николай спас жизнь китайскому рыбаку в двадцатых годах XX столетия. В городе Харбине на местном вокзале русские иммигранты повесили икону Николая-Чудотворца, и когда китайцы спрашивали их, что это за старичок, как могли объясняли, что это великий святой, заступник моряков. И вот однажды ранней весной китаец-рыбак отправился на подледную рыбалку. Тонкий лед проломился, и китаец пошел ко дну. Вода была ледяной, кругом царила тьма, и мужчина понял, что настали последние мгновения его жизни. Чудом он вспомнил об иконе Николая чудотворца и мысленно взмолился к нему: «Старик вокзала, помоги, спаси меня!» В следующую секунду он потерял сознание, а очнулся на берегу, мокрый и замерший, но живой; вокруг никого не было. Позже рыбак уверовал, крестился и поспособствовал крещению нескольких друзей. Клирик Крутицкого Подворья иеромонах Димитрий (Першин) приводит случай, когда семья россиян застряла на Кипре без денег — обанкротилась турфирма. Муж был даже некрещеный, жена только Пасху отмечала, и зайти в храм помолиться стеснялись. Отправили сына на последний евро поставить свечу перед образом Св. Николая. А вернувшись в гостиницу, узнали, что из всей группы туристов именно их номер оказался оплачен; оплачена была и дорога домой. Истово верующими семья, впрочем, так и не стала.

Святой Потит

Святой Потит, живший во II веке с детства верил в Христа и подвизался в Гаргарской пустыне, где жил, окруженный птицами и зверями, которые чуяли в нем близость Бога и слушались юношу. Услышав о том, что по молитвам юного святого происходит много чудес, римский император Антонин Пий послал за ним своих воинов, чтобы тот исцелил его дочь, одержимую демоном. Юный святой без страха явился ко дворцу Пия, говорил с императором дерзостно, потребовав у того обещания креститься в случае, если он изгонит беса, мучившего девицу. После чего подул на лицо девушки, помолился Христу, повелел змею выйти из девицы и ударил ее по лицу. Присутствовавшие при этом язычники неожиданно увидели змея, который выполз из рта несчастной и покинул ее, растворившись в воздухе. Многие уверовали в Христа, но только не император, который упорствовал в неверии и повелел сначала бросить Потита в темницу, затем пытать его, а затем отсечь голову. Житие святого повествует о том, что дочь императора уверовала, однако исторические свидетельства этому противоречат — у императора Антонина Пия была одна дочь, дожившая до зрелого возраста, звали ее Анния Фаустина, она отличалась легкомысленным нравом и была обожествлена еще при жизни.

Святой Трифон

Еще один православный святой, излечивший одержимую дочку римского императора, святой Трифон Апомейский жил в III веке. Императора-язычника звали Марк Гордиан III, а дочь его (очевидно, речь идет о Фурии) была прекрасна, но одержима бесом — она кидалась то в огонь, то в воду, но однажды мучивший ее бес проговорился, что ее исцелит отрок Трифон. Семнадцатилетнего юношу, который пас гусей, нашли в городе Кампсаде и привели во дворец. Шесть дней Трифон постился и молился, а на седьмой велел дьяволу показать свой облик императору. Тогда тот покинул девушку и предстал перед всеми в виде черного пса с горящими глазами и поведал всем, кто он такой и что боится он пуще всех Христа. Пораженные этим многие уверовали, а император за выздоровление дочери дал Трифону много денег, которые тот раздал нищим по дороге домой.

Мария Устюжанская