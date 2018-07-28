В Челябинске прошел митинг против повышения пенсионного возраста

В 13 часов в сквере Колющенко собралось примерно 500 челябинцев, — передает корреспондент АиФ-Челябинск. — Мероприятие организовал челябинский обком КПРФ

Среди пришедших на мероприятие — горожане разных возрастов. Перед ними выступили представители регионального отделения КПРФ, которые призвали бороться с непопулярной мерой, собирали подписи против пенсионной реформы.

Это уже не первый согласованный митинг, прошедший в столице Южного Урала, нацеленный на недопущение увеличения выхода на заслуженный отдых.