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«Какие-то казачки засланные». В Челябинске на «пенсионном» митинге произошла провокация
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«Какие-то казачки засланные». В Челябинске на «пенсионном» митинге произошла провокация 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Челябинске на «пенсионном» митинге зафиксирована провокация. На организованный КПРФ митинг против повышения пенсионного возраста в челябинский сквер Колющенко собралось около 1 тысячи человек. Уже в конце мероприятия пришлось вмешаться полиции: организаторы — обком КПРФ — передали правоохранительным органам двух нарушителей. По словам участвовавшей в митинге депутата ЗСО от партии «Справедливая Россия» Ольги Мухометьяровой, первый случай был просто хулиганской выходкой: мужчина толкнул женщину, за что получил удар от другого гражданина. Агрессия была сразу пресечена другими участниками митинга, буяна передали полиции.
Второе ЧП, по словам депутата, имело политический подтекст. На сцену вышел молодой человек, представившийся сторонником оппозиционера Алексея Навального. Сходу он начал декламировать лозунги в поддержку своего «босса». После нескольких резких фраз организаторы удалили его со сцены. Мухометьярова и сторонники КПРФ считают задержанного оратора проректором. Интересно, что аналогичного мнения придерживается и координатор штаба Начального в Челябинске Борис Золотаревский.
«С момента митинга 5 мая от нашего лица регулярно выступают какие-то казачки засланные. Этого парня мы не знаем, никто его участвовать в митинге коммунистов не уполномачивал. Видимо, провокатор. Кстати, судя по информации из других регионов, такие казачки выступают и там. Даже их плакаты выглядят одинаково — как из одной типографии», — заявил Золотаревский «ФедералПресс».
Фото: ФедералПресс/Елена Мицих, Кирилл Бабушкин
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