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Житель Владивостока продает уникальный ковер Хрущева за 803 тысячи рублей
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Житель Владивостока продает уникальный ковер Хрущева за 803 тысячи рублей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Согласно описанию лота, ковер в 1959 году был вручен Эриху Хонеккеру лично главой советского государства.
Житель Владивостока выставил на продажу уникальный ковер ручной работы, который якобы был подарен политическому деятелю ГДР Эриху Хонеккеру в 1959 года Никитой Хрущевым. Об этом пишет местное издание Prim News.
Согласно описанию лота, ковер Хонеккеру был вручен лично главой советского государства. В тот временной период будущий глава ГДР действительно посещал Москву и съезды КПСС, так что в теории Хрущев действительно мог подарить Хонеккеру данный ковер. Однако каких-либо подтверждений подлинности изделия не приводится. Тем не менее, автор объявления попросил за него 803 000 рублей.
Объявление о продаже было размещено на популярном сайте, посвященном продаже товаров и услуг. На данный момент отыскать запись на ресурсе не удается, возможно, она была удалена. Тем не менее, местные СМИ успели сделать скриншот необычного торгового предложения.
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