Ремонт фонтана городского парка Орла оценили в 56 млн рублей

МАУК «Городской парк культуры и отдыха» опубликовал извещение об отборе подрядчика для ремонта фонтана и благоустройства прилегающей к нему территории. Как указано на ресурсе RosTender.info, цель работ — повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды.

Заявки на участие принимаются до 15 августа, 21 августа планируют выбрать победителя. Подрядчику предстоит уложить плитку, установить новые бортовые камни, отремонтировать лестницы и сделать пандусы. Значительно должен преобразиться фонтан. Будет установлено светомузыкальное оборудование. Среди фигур лебеди, кольцевые и линейные волны, многое другое. Предусмотрена система фильтрации с обеззараживанием воды.

Цена контракта составит около 56 млн рублей. Финансирование производится за счет субсидии в рамках программы формирования современной городской среды. Работы необходимо завершить до 30 ноября 2018 года.

Отметим, в Орле должны появиться и обновиться три новых фонтана. Кроме упомянутого один разместят в сквере Юность, один планируется сделать в детском парке на месте давно высохшей чаши.

Сейчас в городском парке культуры и отдыха Орла идет ремонт входной группы. Эти работы оценили в 2,9 млн рублей.