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Ремонт фонтана городского парка Орла оценили в 56 млн рублей
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Ремонт фонтана городского парка Орла оценили в 56 млн рублей 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
МАУК «Городской парк культуры и отдыха» опубликовал извещение об отборе подрядчика для ремонта фонтана и благоустройства прилегающей к нему территории. Как указано на ресурсе RosTender.info, цель работ — повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды.
Заявки на участие принимаются до 15 августа, 21 августа планируют выбрать победителя. Подрядчику предстоит уложить плитку, установить новые бортовые камни, отремонтировать лестницы и сделать пандусы. Значительно должен преобразиться фонтан. Будет установлено светомузыкальное оборудование. Среди фигур лебеди, кольцевые и линейные волны, многое другое. Предусмотрена система фильтрации с обеззараживанием воды.
Цена контракта составит около 56 млн рублей. Финансирование производится за счет субсидии в рамках программы формирования современной городской среды. Работы необходимо завершить до 30 ноября 2018 года.
Отметим, в Орле должны появиться и обновиться три новых фонтана. Кроме упомянутого один разместят в сквере Юность, один планируется сделать в детском парке на месте давно высохшей чаши.
Сейчас в городском парке культуры и отдыха Орла идет ремонт входной группы. Эти работы оценили в 2,9 млн рублей.
Сообщение Ремонт фонтана городского парка Орла оценили в 56 млн рублей появились сначала на РИА 57.
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