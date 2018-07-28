Матвиенко рассчитывает, что победу над нацизмом признают всемирным наследием

«За всю историю палаты такие продолжительные сессии можно буквально пересчитать по пальцам», — заметила Валентина Матвиенко, подводя итоги весенней сессии верхней палаты парламента.

В целом, по ее словам, работа проделана большая. В ходе 15 заседаний палаты принято 343 федеральных закона, проведено 15 парламентских слушаний, более 50 круглых столов. Сенаторы активно пользовались правом законодательной инициативы, самостоятельно или совместно с депутатами они внесли почти сотню законопроектов.

— Надеюсь, что удачно сложится судьба предложения Совета Федерации о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества. Мы уже предложили ряду парламентов обратиться к ООН ЮНЕСКО и другим авторитетным организациям с поддержкой этой инициативы, — заявила Матвиенко.

Она подчеркнула, что Совфед оперативно включился в работу по реализации задач, поставленных президентом в Послании Федеральному собранию и «майском» Указе, работа по их законодательному обеспечению продолжится в осеннюю сессию. «Эти документы стали для нас своего рода „законотворческим компасом“, — сказала спикер.

Еще один приоритет палаты — реализация Десятилетия детства. Эти десять лет должны быть ключевыми для принятия всех необходимых мер по поддержке детей, подчеркнула Матвиенко.

В ходе весенней сессии одобрен ряд важных социальных законов, в их числе закон о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму, а также инициированный Совфедом закон о централизованной закупке Минздравом лекарств для больных редкими орфанными заболеваниями.

»Документ удалось в ускоренном режиме согласовать в правительстве, он оперативно был принят Государственной Думой , и сегодня мы одобрили его на нашем заключительном заседании", — сказала Матвиенко. «Безусловно, продолжим держать эту тему на контроле. Прошу сенаторов внимательно отслеживать, как новая система заработает на практике», — призвала спикер.

По ее оценке, успешно работает Совет по развитию социальных инноваций, который, в частности, обсуждал создание условий для здорового долголетия. Это особенно актуально в связи с предстоящими изменениями пенсионного законодательства, обратила внимание спикер верхней палаты.

Кроме того, Матвиенко призвала сенаторов продолжать мониторить ситуацию в регионах, для многих из них остается проблемным вопрос задолженности. Ситуация далека от идеальной, остаются проблемы, но вместе с правительством ее удалось серьезно улучшить, отметила Матвиенко.

"С начала года долговая нагрузка на региональные бюджеты ощутимо снизилась. Реализуется программа реструктуризации бюджетных кредитов, на четверть триллиона сократилась коммерческая задолженность", — перечислила Матвиенко, добавив, что вопрос должен оставаться на постоянном контроле палаты.

Важным направлением работы палаты останется и развитие женской повестки. По словам спикера, полным ходом идет подготовка второго Евразийского женского форума, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге

Как считает Матвиенко, серьезное влияние в мировом масштабе обретает парламентская дипломатия. «В чем вижу и нашу заслугу, — заметила она. — Например, выступления председателей зарубежных парламентов с нашей трибуны уже стали фирменным ноу-хау палаты и неизменно вызывают живой интерес».

Спикер также отметила возобновление российско-американского межпарламентского диалога.

"Разногласия, безусловно, остаются, — сказала Матвиенко. — Тем не менее, первые шаги по восстановлению диалога сделаны, и это, конечно, заметный позитивный сдвиг. Не будем забывать и народную мудрость: «Худой мир лучше доброй ссоры».

Помог и прошедший в России чемпионат мира по футболу — он, по словам Матвиенко, «позволил миллионам людей во всем мире снять с глаз пелену стереотипов о России, разрушить мифы, существенно нарастить число друзей нашей страны».