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Клещи атакуют: насекомые покусали больше восьми тысяч ярославцев
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Клещи атакуют: насекомые покусали больше восьми тысяч ярославцев 

76.ru 22 минуты назад
Фото: 76.ru
Территории обрабатывают, но клещи всё равно кусают жителей региона
С начала сезона клещевой активности за медицинской помощью из-за укуса клеща обратилось больше восьми тысяч жителей Ярославской области.
— Территориальные администрации провели противоклещевые обработки территорий в Ярославской области, — рассказали в Роспотребнадзоре по Ярославской области. — Обработано больше 2000 гектар, но при выезде за город необходимо пользоваться репилентами, и проводить само и взаимоосмотры.
Напоминаем, что укусившего клеща необходимо сдать на исследование в лабораторию, а для того, чтобы его снять, лучше обратиться к медикам.
Снятого клеща можно исследовать в лабораториях «ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области“: — в Ярославле по адресу улица Войнова, 1; телефон 8 (4852) 733642, с 1 мая лаборатория работает с 8:00 до 17:00; — в Рыбинске по адресу: улица Солнечная, 39; телефон 8 (4855) 551288; — в Ростове по адресу: Перовский переулок, 19; телефон 8 (48536) 62543.
В Ярославле девочка принесла клеща из детского сада.
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