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Участники iВолги дадут в Самаре благотворительный концерт
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Участники iВолги дадут в Самаре благотворительный концерт 

Волга Ньюс 23 минуты назад
Фото: Волга Ньюс
«Это первый фестиваль подобного рода на форуме», — рассказала организатор Марина Бабаченко.
В рамках фестиваля действует три направления. Первое — конкурс социальной рекламы. Участники представили на суд жюри плакаты с социальными лозунгами. 28 июля лучшие работы были нанесены граффитистами на специальные кубы.
Также в рамках феста проходят культурные мероприятия. В день открытия на большом экране показали фильм «Заплати другому» режиссера Мими Ледера.
Второе направление — «Лотерея добрых дел». «Участники форума пишут на листочках добрые дела и складывают их в лотерейную коробку. Затем все желающие вытаскивают записки, выполняют написанное и размещают в интернет фото с соответствующих хештэгом», — рассказала Бабаченко. Все «добротворцы» получают ценные подарки. Те, кто выполнил задание максимально креативно, получат особый приз от дирекции форума.
Самым ярким мероприятием феста станет благотворительный концерт. «С сегодняшнего дня участники приходят на кастинг, показывают свои таланты и начинают репетировать концертные номера», — рассказала организатор. Помимо насыщенной программы на концерте будет работать фотобудка и другие площадки.
"Все активности будут бесплатными, но каждый зритель сможет оставить любую сумму в качестве пожертвования", — пояснила Бабаченко. Собранные средства будут направлены в школу-интернат № 5 Тольятти, где воспитываются 174 ребенка с нарушением слуха и умственного развития в возрасте от семи лет до 21 года. Концерт состоится 31 июля на обновленном склоне площади Славы.
Напомним, молодежный форум iВолга проводится под патронатом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Организатором мероприятия выступает Администрация губернатора Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
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