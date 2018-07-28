Журналисты назвали самую опасную страну для родов в развитом мире

Соответствующие выводы помогли сделать официальные документы.

Сотрудники американского издания USA Today сообщили, что считают США самой опасной в развитом мире страной для появления детей на свет. К такому заключению журналисты пришли после знакомства с документами по контролю качества медицинского обслуживания в Америке.

Корреспонденты также изучили 150 случаев неблагополучных родов и прочли интервью с сотрудниками 75 роддомов, расположенных по всей стране. В результате, журналисты увидели «ошеломляющее пренебрежение рекомендациями по обеспечению безопасности и широко распространенную неспособность защитить матерей».

Подавляющее большинство женщин в Америке рожают без проблем. Однако каждый год более 50 тысяч получают серьезные травмы, около 700 матерей умирают. По наиболее точным оценкам, половину смертей можно было бы предотвратить, половину травм не допустить, если бы женщинам оказали своевременную помощь,

Оказалось, что в США многие врачи и медсестры в роддомах недостаточно серьезно относятся к своим рабочим обязанностям. Например, часть из них ленятся проводить несложные, но необходимые осмотры будущих мам. А ведь подобные предосторожности могут предотвратить гибель рожениц от кровотечения, сердечных приступов или занесенных инфекций. Но женщины продолжают умирать по этим причинам, а выжившие часто больше не могут иметь детей или остаются парализованными. Так, во многих роддомах Пенсильвании, Нью-Йорка , Южной и Северной Каролины всего лишь менее 50% будущих мам врачи оказывали нужную медпомощь при критичном повышении артериального давления, остальные же ее не получали. И причина банальна — показатели давления просто никто не отслеживал. Оказалось также, что в некоторых больницах 15% рожениц оставались без необходимого лечения даже будучи в тяжелом состоянии.

США продолжают смотреть, как другие страны идут вперед, пока сами откатываются назад. Сегодня это самое опасное в развитом мире место для родов,

— сделали вывод журналисты.

Германию, Францию и Великобританию. И не удивительно. Ведь в США с 1999 года количество смертей при родах только росло, тогда как этот показатель ежегодно снижается во многих развитых странах, включая Японию

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