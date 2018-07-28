Взят под стражу автохам, который напал на семью с ребенком Сормовском районе

Мы подробно рассказывали об этом случае. История произошла 24 июня. Месяц спустя автохамы все еще чувствовали свою безнаказанность и даже угрожали пострадавшей семье по телефону.

— Нападавшие обманным путем выяснили мой номер телефона, — рассказала пострадавшая Марина Сигаева в интервью программе «Кстати». — Терроризируют нас своими звонками, чтобы узнать, где мы живем. Хотят с нами встретиться, предлагают деньги в обмен на молчание и на то, чтобы мы убрали все из социальных сетей.

По словам девушки, они аргументируют это так: «Мы же вас не убили, 10 лет нам не дадут, и вообще у нас все схвачено». Полиция предложила девушке выступить в роли «живца»: договориться о встрече, чтобы правоохранители смогли их арестовать. Опасаясь за свою жизнь, девушка отказалась.

История получила огласку в СМИ и одного из автохамов арестовали спустя день. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на 2 месяца.

— Действия нападавшего квалифицированы по ч.2 ст. 213 УК РФ — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия (фрагментом металлической трубы), совершенное группой лиц по предварительному сговору, — сообщили в пресс-службе Сормовского районного суда.

Максимальное наказание по этой статье — арест до 7 лет.