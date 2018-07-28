Минздрав Башкирии утвердил разницу между зарплатами главврачей и работников

Башкирии Министерство юстиции республики утвердил предельный уровень соотношения среднемесячной зарплаты руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и работников сферы здравоохранения. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Согласно документу, предельный уровень соотношения среднемесячной зарплаты руководителей и работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, первичную специализированную помощь, составляет четыре раза.

В медицинских организациях, являющихся базой межмуниципальных медицинских центров, зарплата работников и главных врачей может различаться от 4 до 5 раз, в больницах, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь — 5,5 раза. В организациях, не оказывающих непосредственно медицинскую помощь (например, бюро судебно-медицинской экспертизы), он составляет от трех до пяти раз.

Ранее сообщалось, что на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, в том числе медработникам, в 2018 году в России будет выделено 80 млрд рублей. К началу 2018 года зарплата врачей должна была составлять 200% от средней по региону, а младшего и среднего персонала — 100%.

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