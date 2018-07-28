Подано более 120 тыс. заявок на получение «дальневосточного гектара»

Владивосток , 28 июля / Синьхуа / — Подано более 120 тыс. заявок на получение «дальневосточного гектара», сообщает пресс-служба Минвостокразвития России

По сообщению, в Федеральной информационной системе «НаДальнийВосток.РФ» зарегистрировано 120,515 заявок на получение земли в рамках программы «Дальневосточный гектар», выдано около 42,800 земельных участков.

Согласно исследованиям Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, 42 проц. участников программы «Дальневосточный гектар» планируют построить себе жилье, 26 проц. выбрали занятие сельскохозяйственной деятельностью, и порядка 12 проц. хотят обустроить дачный участок и личное подсобное хозяйство.

Государство поддерживает начинания граждан — с начала действия программы мерами поддержки воспользовались 1569 получателей участков на ДВ РФ, общая сумма выплат составила 257 миллионов рублей.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для всех россиян. —0—