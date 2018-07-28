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Пучдемон: лидеры Каталонии ждут предложений Мадрида для решения проблемы автономии
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Пучдемон: лидеры Каталонии ждут предложений Мадрида для решения проблемы автономии 

ТАСС 49 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Лидеры Каталонии ждут предложений официального Мадрида по урегулированию каталонского кризиса и готовы вести диалог с испанским правительством по этой теме. Об этом заявили на совместной пресс-конференции в Брюсселе глава правительства Каталонии Ким Торра и его предшественник на этом посту Карлес Пучдемон, вернувшийся в субботу в Бельгию после освобождения из-под подписки о невыезде в Германии.
"С испанском правительством и [премьер-министром Испании Педро] Санчесом мы начали диалог и теперь призываем, чтобы это превратилось в поступки", — заявил Торра, отвечая на вопросы о ситуации вокруг Каталонии, где движение за независимость продолжает пользоваться значительной поддержкой.
"Мы ждем, чтобы увидеть, какой рецепт предложит Санчес для [урегулирования] того, что, как он сам признает, является политической проблемой", — добавил Пучдемон.
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