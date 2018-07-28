Пучдемон: лидеры Каталонии ждут предложений Мадрида для решения проблемы автономии

БРЮССЕЛЬ , 28 июля. / ТАСС /. Лидеры Каталонии ждут предложений официального Мадрида по урегулированию каталонского кризиса и готовы вести диалог с испанским правительством по этой теме. Об этом заявили на совместной пресс-конференции в Брюсселе глава правительства Каталонии Ким Торра и его предшественник на этом посту Карлес Пучдемон, вернувшийся в субботу в Бельгию после освобождения из-под подписки о невыезде в Германии.

"С испанском правительством и [премьер-министром Испании Педро] Санчесом мы начали диалог и теперь призываем, чтобы это превратилось в поступки", — заявил Торра, отвечая на вопросы о ситуации вокруг Каталонии, где движение за независимость продолжает пользоваться значительной поддержкой.

"Мы ждем, чтобы увидеть, какой рецепт предложит Санчес для [урегулирования] того, что, как он сам признает, является политической проблемой", — добавил Пучдемон.