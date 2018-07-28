Войновича похоронят на Троекуровском кладбище

Войнович скончался от сердечного приступа на 86-м году жизни.

"Прощание пройдёт 29 июля в Центральном доме литераторов. Похоронят Владимира Николаевича на Троекуровском кладбище", — сказала собеседница агентства.

Войнович — прозаик, драматург и поэт. Написал такие романы, как «Трилогия о солдате Иване Чонкине», «Москва 2042» и «Портрет на фоне мира». Лауреат премии «Триумф» и госпремии РФ за книгу «Монументальная пропаганда».

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