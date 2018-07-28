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Войновича похоронят на Троекуровском кладбище
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Войновича похоронят на Троекуровском кладбище 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Прощание с писателем Владимиром Войновичем пройдёт в понедельник в Центральном доме литераторов, а похороны — на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в семье прозаика.
Войнович скончался от сердечного приступа на 86-м году жизни.
"Прощание пройдёт 29 июля в Центральном доме литераторов. Похоронят Владимира Николаевича на Троекуровском кладбище", — сказала собеседница агентства.
Войнович — прозаик, драматург и поэт. Написал такие романы, как «Трилогия о солдате Иване Чонкине», «Москва 2042» и «Портрет на фоне мира». Лауреат премии «Триумф» и госпремии РФ за книгу «Монументальная пропаганда».
Подробнее о биографии Владимира Войновича читайте в справке РИА Новости >>
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