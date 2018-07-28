«Человек всегда и везде». В России скорбят по Владимиру Войновичу

МОСКВА , 28 июл — РИА Новости . Писатель Владимир Войнович обладал особым видением истории, одинаково интересно работал в разных жанрах и обладал своей четкой позицией. Об этом РИА Новости рассказали знакомые покойного литератора.

Войнович скончался от сердечного приступа в ночь на субботу. Ему было 85 лет.

Николай Иванов. "Войнович — это целая страница в истории литературы. У него были свои взгляды и свое отношение к истории…. Войнович не переписывал историю, а старался посмотреть на нее с новой стороны", — отметил председатель Союза писателей России

Литературовед Игорь Волгин назвал писателя доброжелательным и открытым человеком, он чутко отзывался на все социальные трудности.

"Я знал Войновича лично много лет, он был доброжелательным, открытым человеком, очень реагирующим на жизнь, абсолютно неравнодушным. Он социальные трудности воспринимал как свои личные. Очень в этом плане был отзывчив, многие его любили… Войнович политически всегда придерживался своей линии, он не был в общем диссидентском хоре", — рассказал он.

Войнович — прозаик, драматург и поэт. Написал такие романы, как «Трилогия о солдате Иване Чонкине», «Москва 2042» и «Портрет на фоне мира». Лауреат премии «Триумф» и госпремии РФ за книгу «Монументальная пропаганда».