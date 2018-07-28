Правительство РФ выделило 1,3 млрд рублей на модернизацию производства Ил-96

"Средства будут направлены на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолетов Ил-96-400М. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2020 год", — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Ил-96-400М — широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, представляет собой модернизированную версию Ил-96-300, содержит увеличенное число пассажирских мест — 400. —0—