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Совфед принял закон о создании специальных административных районов для иностранных компаний
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Совфед принял закон о создании специальных административных районов для иностранных компаний 

RT на русском 1 час назад
Совет Федерации одобрил пакет законов о создании на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области специальных административных районов со льготными условиями для работы зарубежных компаний. Об этом сообщает ТАСС.
Закон предполагает установление «более гибкого правового режима, в частности налогового и валютного регулирования».
Отмечается, что в специальных районах смогут зарегистрироваться иностранные юридические лица, офис или другие объекты которых должны располагаться на островах, и российские структуры, которые работают в статусе ООО, публичных или непубличных акционерных обществ.
При этом кредитные и некредитные финансовые организации и операторы платёжных систем не смогут попасть под действие закона.
Остальным фирмам будет предоставлен специальный статус, если они возьмут официальные обязательства по осуществлению инвестиций в России.
Ранее сообщалось, что пакет законов о создании специальных административных районов одобрила Госдума.
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