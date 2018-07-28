Совфед принял закон о создании специальных административных районов для иностранных компаний

Закон предполагает установление «более гибкого правового режима, в частности налогового и валютного регулирования».

Отмечается, что в специальных районах смогут зарегистрироваться иностранные юридические лица, офис или другие объекты которых должны располагаться на островах, и российские структуры, которые работают в статусе ООО, публичных или непубличных акционерных обществ.

При этом кредитные и некредитные финансовые организации и операторы платёжных систем не смогут попасть под действие закона.

Остальным фирмам будет предоставлен специальный статус, если они возьмут официальные обязательства по осуществлению инвестиций в России