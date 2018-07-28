Соцсети: Удальцов взорвал бутылку с «коктейлем Молотова» на митинге КПРФ

Глава «Левого фронта» Сергей Удальцов взорвал во время начала митинга против повышения пенсионного возраста в Москве бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщил в своем микроблоге журналист Илиас Меркури.

Кроме того, Меркури выложил видео, где Уальцов поджигает зажигалкой некий документ.

МВД информацию относительно взрыва бутылки пока не подтвердили.

Часть интернет-пользователей сочла информацию Меркури фейком, а часть допускает, что противоправное поведение Сергея Удальцова вполне могло иметь место. По мнению последних, Удальцов — «политический труп», который пускается во все тяжкие, чтобы хоть как-то напомнить о себе.