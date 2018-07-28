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Соцсети: Удальцов взорвал бутылку с «коктейлем Молотова» на митинге КПРФ
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Соцсети: Удальцов взорвал бутылку с «коктейлем Молотова» на митинге КПРФ 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Глава «Левого фронта» Сергей Удальцов взорвал во время начала митинга против повышения пенсионного возраста в Москве бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщил в своем микроблоге журналист Илиас Меркури.
Кроме того, Меркури выложил видео, где Уальцов поджигает зажигалкой некий документ.
В МВД информацию относительно взрыва бутылки пока не подтвердили.
Часть интернет-пользователей сочла информацию Меркури фейком, а часть допускает, что противоправное поведение Сергея Удальцова вполне могло иметь место. По мнению последних, Удальцов — «политический труп», который пускается во все тяжкие, чтобы хоть как-то напомнить о себе.
Напомним, что сегодня по всей России проходят митинги КПРФ против повышения пенсионного возраста. В Москве акция протеста состоялась на проспекте Академика Сахарова.
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