В Москве представили Народную учительскую электронную методическую среду

Согласно информации, предоставленной столичным Департаментом образования, в прошлый четверг (26 июля) было успешно проведено селекторное совещание в рамках которого была презентована Народная учительская электронная методическая среда (НУЭМС)

Данная платформа позволит преподавателям общаться между собой с целью обмена профессиональным опытом.

В текущий момент времени портал предлагает посетителям лишь два вида контента, но педагоги уже могут публиковать свои практики и консультировать друг друга по животрепещущим вопросам.

По замыслу Народная учительская электронная методическая среда должна стать не просто очередным образовательным порталом, а полноценным учительским сообществом.