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В Москве представили Народную учительскую электронную методическую среду
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В Москве представили Народную учительскую электронную методическую среду 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Согласно информации, предоставленной столичным Департаментом образования, в прошлый четверг (26 июля) было успешно проведено селекторное совещание в рамках которого была презентована Народная учительская электронная методическая среда (НУЭМС)
Данная платформа позволит преподавателям общаться между собой с целью обмена профессиональным опытом.
В текущий момент времени портал предлагает посетителям лишь два вида контента, но педагоги уже могут публиковать свои практики и консультировать друг друга по животрепещущим вопросам.
По замыслу Народная учительская электронная методическая среда должна стать не просто очередным образовательным порталом, а полноценным учительским сообществом.
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