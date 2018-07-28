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Пять рабочих госпитализированы из-за падения вышки-туры в Омске
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Пять рабочих госпитализированы из-за падения вышки-туры в Омске 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Пять рабочих подрядной организации госпитализированы из-за падения вышки-туры в Омске, причины несчастного случая выясняются, сообщается на сайте компании «Транснефть — Западная Сибирь».
По информации компании, 28 июля в 08.15 местного времени (5.15 мск) «на Омской линейной производственно-диспетчерской станции филиала Омское районное нефтепроводное управление АО „Транснефть — Западная Сибирь“ при проведении ремонта резервуара… подрядной организацией произошло падение вышки-туры».
"Пять работников ООО «Спецстройсервис», проводившие работы, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь, они госпитализированы. На объекте работает комиссия, причины произошедшего выясняются", — отмечается в материале.
Акционерное общество «Транснефть — Западная Сибирь» эксплуатирует более 3,478 тысячи километров магистральных нефтепроводов и 1,112 тысяч километров нефтепродуктопроводов. Перекачку нефти осуществляют 20 магистральных нефтеперекачивающих станций, перекачку нефтепродуктов — 7 нефтепродуктоперекачивающих станций. Общая емкость резервуарного парка предприятия составляет 1,474 миллион кубометров.
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