Пять рабочих госпитализированы из-за падения вышки-туры в Омске

МОСКВА , 28 июл — ПРАЙМ. Пять рабочих подрядной организации госпитализированы из-за падения вышки-туры в Омске , причины несчастного случая выясняются, сообщается на сайте компании «Транснефть — Западная Сибирь».

По информации компании, 28 июля в 08.15 местного времени (5.15 мск) «на Омской линейной производственно-диспетчерской станции филиала Омское районное нефтепроводное управление АО „Транснефть — Западная Сибирь“ при проведении ремонта резервуара… подрядной организацией произошло падение вышки-туры».

"Пять работников ООО «Спецстройсервис», проводившие работы, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь, они госпитализированы. На объекте работает комиссия, причины произошедшего выясняются", — отмечается в материале.

Акционерное общество «Транснефть — Западная Сибирь» эксплуатирует более 3,478 тысячи километров магистральных нефтепроводов и 1,112 тысяч километров нефтепродуктопроводов. Перекачку нефти осуществляют 20 магистральных нефтеперекачивающих станций, перекачку нефтепродуктов — 7 нефтепродуктоперекачивающих станций. Общая емкость резервуарного парка предприятия составляет 1,474 миллион кубометров.