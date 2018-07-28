Отходы — в доходы, пластик — долой: азы дачной экологии

Термин «экология» у большинства обывателей вызывает ассоциации с дымящими трубами, грязными речками и горами мусора. Однако это не совсем верно. Дословно в переводе с греческого экология — это «наука о жилище, домашнем хозяйстве», или иначе — «ведение хозяйственной деятельности в гармонии с окружающей средой». Для дачников такое определение более чем актуально.

Удобрения под ногами

Говоря об экологических проблемах, прежде всего вспоминают тему отходов. Увы, полная переработка результатов дачной жизнедеятельности пока невозможна, но вспомнить старый добрый лозунг «Отходы — в доходы!» не помешает.

Проще всего утилизировать всевозможные органические остатки — кухонные отходы, ботву, опавшие листья, скошенную траву и т.п. Всё это должно отправиться в компостную кучу. Через пару лет то, что горожане выбрасывают в мусорные контейнеры, на дачном участке превратится в великолепную почву. Рыхлую, плодородную.

Всевозможная деревянная тара, ненужная мебель и тому подобные изделия могут стать топливом для костра, мангала, печки. Зола, которая образуется после их сгорания, — это отличное фосфорно-калийное удобрение.

Консервные банки не только металлолом. Отправьте эту жестяную тару в костер — в огне обгорит защитное покрытие из олова. Если такие банки потом закопать, то железо начнет быстро разлагаться.

В старину, если яблоня долго не плодоносила, возле нее закапывали топор, прозрачно намекая: «Если не будешь плодоносить — срубим». И ведь срабатывало! Конечно, дело не в намеках, а в соединениях железа, которыми обогащалась почва в результате образования ржавчины. Сегодня инструмент можно оставить для хозяйственных нужд, а для подкормок использовать пережженные на костре консервные банки. Недостаток железа у растений заметен сразу: листья желтоватого цвета с зеленоватыми прожилками. Такое явление называется хлороз.

Куда девать пластик?

Пластик — ну куда от него денешься? Совсем исключить этот материал из обихода уже не получится, но продлить изделиям срок службы, а значит, уменьшить объем пластиковых отходов вполне возможно. Например, всевозможные баночки из-под молочных продуктов. Сделайте в донышке отверстие — и вот у вас уже отличный горшочек для рассады. Синтетический шпагат для подвязки растений удобен, но разлагается слишком долго, а при сгорании выделяет вредные вещества. Замените его на аналогичный, но сделанный из джута, льна или других природных материалов. Да, стоить такой будет несколько дороже, но зато через год он полностью разложится под действием бактерий или безобидно сгорит в костре.

Жители подземелий

Множество животных обитают на территории любого садового участка, просто обычно они ведут скрытный образ жизни и потому малозаметны. Главные помощники огородника среди животных — дождевые черви. Они питаются растительными остатками и при этом проделывают в толще почвы многочисленные ходы, которые выполняют функцию дренажных скважин. А самое главное, продукты жизнедеятельности червей — это тот самый биогумус, который обуславливает почвенное плодородие. То есть если вы раскладываете возле кустов и деревьев скошенную траву, опавшие листья, то дождевые черви получают дополнительное питание и начинают активно размножаться. А чем больше подземных обитателей — тем плодородней земля. Причем без внесения каких-либо удобрений. Это отлично знают многие огородники, но совершенно не понимают городские дворники, сгребающие каждую осень опавшие листья.

Впрочем, садоводы рады отнюдь не всем жителям почвенных глубин. Например, крота считают главным врагом клумб и газонов. Есть за ним такой грех. Но это вовсе не повод ставить калечащие зверьков ловушки и травить их ядами. Потому что как только исчезнут кроты (хищники по своей природе), то сразу же начнут активно размножаться, например, личинки майского жука, которые подгрызают корни садовых растений.

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