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Владивосток впервые отметил День Нептуна
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Владивосток впервые отметил День Нептуна 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Первый в истории Владивостока День Нептуна отметили в субботу жители и гости города. В праздничном шествии приняли участие сотни горожан, сообщает пресс-служба мэрии.
«Все желающие смогли сделать фотографию с владыкой морей и океанов и загадать желание, коснувшись кончика его короны. Первое шествие Дня Нептуна собрало несколько сотен человек», — говорится в сообщении. Шествие прошло по набережной Спортивной гавани, после чего началась концертная программа, открылись мастер-классы по аквагриму, книжный маркет и лавки сувениров с символикой Владивостока.
На сцене у главного городского фонтана выступили сотни артистов, среди которых вокальное трио Brilliant’s, шоу-балет «Терция», вокалист Александр Пстыга, цирковая студия «Шари-Вари», детские танцевальные студии и другие.
Праздник посетил глава Владивостока Виталий Веркеенко, по чьей инициативе в городе должна появиться резиденция Нептуна. Этот проект, по словам мэра, станет еще одной точкой притяжения туристов. На регистрацию бренда «Владивосток — резиденция Нептуна» специалистами администрации города уже подана заявка в Роспатент.
День Нептуна — не первый локальный праздник, придуманный и реализованный во Владивостоке. Подобным образом появился экологический праздник День Тигра, отмечаемый здесь в последнее воскресенье сентября с 2000 года. В прошлом году в праздничном карнавале на Океанском проспекте поучаствовало около 18 тыс. человек.
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