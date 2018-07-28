Владивосток впервые отметил День Нептуна

Первый в истории Владивостока День Нептуна отметили в субботу жители и гости города. В праздничном шествии приняли участие сотни горожан, сообщает пресс-служба мэрии.

«Все желающие смогли сделать фотографию с владыкой морей и океанов и загадать желание, коснувшись кончика его короны. Первое шествие Дня Нептуна собрало несколько сотен человек», — говорится в сообщении. Шествие прошло по набережной Спортивной гавани, после чего началась концертная программа, открылись мастер-классы по аквагриму, книжный маркет и лавки сувениров с символикой Владивостока.

На сцене у главного городского фонтана выступили сотни артистов, среди которых вокальное трио Brilliant’s, шоу-балет «Терция», вокалист Александр Пстыга, цирковая студия «Шари-Вари», детские танцевальные студии и другие.

Праздник посетил глава Владивостока Виталий Веркеенко , по чьей инициативе в городе должна появиться резиденция Нептуна. Этот проект, по словам мэра, станет еще одной точкой притяжения туристов. На регистрацию бренда «Владивосток — резиденция Нептуна» специалистами администрации города уже подана заявка в Роспатент

День Нептуна — не первый локальный праздник, придуманный и реализованный во Владивостоке. Подобным образом появился экологический праздник День Тигра, отмечаемый здесь в последнее воскресенье сентября с 2000 года. В прошлом году в праздничном карнавале на Океанском проспекте поучаствовало около 18 тыс. человек.