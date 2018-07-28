Псковского депутата предупредили за призыв «браться за оружие» 

Псковская полиция вынесла устное предупреждение депутату Псковского областного Собрания от партии КПРФ Виктору Дуле. Тот во время митинга против повышения пенсионного возраста обратился к псковичам со словами: «Товарищи! Пора браться за оружие! К сожалению, пока этим оружием является наше гневное протестное слово! Но вон тот в фуражке уже законспектировал, что я сказал», — заявил Дуля. Отметим, после этих слов к Дуле подошли полицейские. Псковичи подумали, что его задерживают и бросили отбивать коммуниста. Напомним, в Пскове на Четырёх углах проходит митинг против повышения пенсионного возраста. Мероприятие собрало около 250 человек.