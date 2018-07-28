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Псковского депутата предупредили за призыв «браться за оружие»
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Псковского депутата предупредили за призыв «браться за оружие» 

Псковская губерния 1 час назад
Псковская полиция вынесла устное предупреждение депутату Псковского областного Собрания от партии КПРФ Виктору Дуле. Тот во время митинга против повышения пенсионного возраста обратился к псковичам со словами: «Товарищи! Пора браться за оружие! К сожалению, пока этим оружием является наше гневное протестное слово! Но вон тот в фуражке уже законспектировал, что я сказал», — заявил Дуля. Отметим, после этих слов к Дуле подошли полицейские. Псковичи подумали, что его задерживают и бросили отбивать коммуниста. Напомним, в Пскове на Четырёх углах проходит митинг против повышения пенсионного возраста. Мероприятие собрало около 250 человек.
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