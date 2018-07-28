Ямальской оппозиции не удалось объединиться. Почему митинг против повышения пенсионного возраста превратился в шоу?

По всей России КПРФ сегодня проводит масштабные протесты против изменения пенсионного возраста. На Ямале митинги эксперты признают не состоявшимися. В Салехарде , где было заявлено 100 участников, к Речному вокзалу вышли всего 60 человек. В Тарко-Сале — пять человек, в Надыме на площади ДК Победы не появились даже организаторы. В Новом Уренгое всего 18 человек, хотя ранее им удавалось перейти барьер в 20 человек.

Между тем, в региональном отделении КПРФ состоит около 150 человек, следовательно, коммунистам не удалось вывести на улицу даже партийный актив. Попытка мобилизовать жителей заключалась в основном в распространении агитационных материалов.

В Салехарде коммунисты во главе с Еленой Кукушкиной в течение 20 минут декламировали лозунги. При этом после активного конферанса лидера ямальского КПРФ, партактив начал исполнять песни. Всем известно, что Салехард не славится большим количеством массовых мероприятий (в этом году даже отменили ежегодный парад речных судов), поэтому те немногочисленные жители, пришедшие на митинг просто наблюдали. Проявлять какую-либо активность не стали, наслаждаясь репертуаром песен из советских кинофильмов.

Политологи отмечают, что КПРФ не удалось выполнить наказ федерального центра партии по формированию образа оппозиции на Ямале. Несмотря на то, что эта задача стояла перед активом большинства регионов.

Ямал — регион со стабильной социально-экономической повесткой и слабыми оппозиционными настроениями. По словам экспертов, низкая явка на митингах связана с тем, что на Ямале стабильная экономическая ситуация и, как правило, люди после выхода на пенсию, уезжают в более теплые регионы, где, имея пенсию с северными надбавками чувствуют себя уверенно.

«Безусловно, закон о повышении пенсионного возраста — это локомотив избирательной кампании КПРФ в регионах, базовая для партии тема, вокруг которой будут развиваться все их кампании. Вопрос в том, сможет ли партия завоевать на нем много голосов. Думаю, все понимают, что на Ямале это крайне маловероятно. Это территория с не самой большой протестной активностью, с небольшим протестным электоратом. Поэтому сказать, что эта стратегия приведет партию к некоему успеху, я не могу. Итоговый результат будет таким же, каким у коммунистов он всегда был на Ямале: не самым серьезным», — прокомментировал ситуацию «ФедералПресс» политтехнолог, члена правления Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров

Эксперт добавляет: Ямал всегда был сложной территорией для успешной работы КПРФ. «Более того, у партии на Ямале отсутствуют яркие лидеры и политики, способные повести за собой людей. И это, безусловно, еще один довод в пользу скептических оценок успехов партии в ЯНАО », — резюмировал Петр Быстров.

Между тем, ранним утром субботы одиночные пикеты коммунистов продолжительностью не больше 10 минут прошли в Ноябрьске и Новом Уренгое. В газовой столице (Новом Уренгой ) и ЛДПР организовали стихийный одиночный пикет у здания пенсионного Фонда. Депутат Иван Вершинин изначально вышел на улицу сам, сменить его смог только один из пришедших к нему на прием жителей. Об этом Вершинин сам написал на своей страничке в социальных сетях.

С середины июня в России развернулась дискуссия вокруг изменения пенсионного возраста. Правительство вышло с проектом, по которому возраст выхода на заслуженный отдых будет поэтапно повышен с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин (для Ямало-Ненецкого автономного округа во всех случаях — на пять лет меньше). На Ямале в течение месяца проходит ряд общественных обсуждений законопроекта. Чаще других звучат предложения о гарантиях по трудоустройству граждан предпенсионного возраста.

Фото: ФедералПресс/Елена Мицих