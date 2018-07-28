Ещё
Радаев пообещал скамейки продавцам сельскохозяйственной ярмарки в Юбилейном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Радаев пообещал скамейки продавцам сельскохозяйственной ярмарки в Юбилейном 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 28 июля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил сельскохозяйственную ярмарку в поселке Юбилейный, сообщает пресс-служба главы региона.
Представители дачников обратились к губернатору с просьбой установить скамейки в торговых рядах, оборудованных для них. Валерий Радаев поручил решить этот вопрос.
«Минсельхозу поручаю держать на постоянном контроле проведение летних ярмарок, чтобы был представлен достаточный ассортимент, соблюдалось качество продукции. Сейчас на рынке созданы хорошие условия и для сельхозпроизводителей, и для дачников. Достигнутый высокий уровень надо держать», — отметил Валерий Радаев.
Свободные новости: последние новости
В «Одноклассниках» опубликовано видео гулянки заключенных энгельсской колонии строгого режима с песнями под Шнура Ответ облдумы о результатах голосования за пенсионную реформу пришел в «Свободные новости» через 16 дней В журнале Forbes появился новый главред и исчез доступ к сайту у журналистов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме обрадовали россиян117
Зачем Армения пошла на резко антироссийский шаг520
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением63
Сестра обвинила СМИ в «убийстве» Кобзона57
Скандал с госизменой в России получил развитие83
Видео
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
03:05
Путин присоединился к крестному ходу
Общество
01:12
РФ анонсировала новое стратегическое вооружение
Армия Войска
01:32
Бегство нелегалов после прибытия в Европу попало на видео
В мире Европа
00:40
Сестра обвинила СМИ в «убийстве» Кобзона
Шоу-бизнес
00:40
Кобзон впал в кому
Шоу-бизнес
01:18
РПЦ выдвинула обвинение Константинополю
Общество
02:34
В Госдуме обрадовали россиян
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение