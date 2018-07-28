Радаев пообещал скамейки продавцам сельскохозяйственной ярмарки в Юбилейном 

Сегодня, 28 июля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил сельскохозяйственную ярмарку в поселке Юбилейный, сообщает пресс-служба главы региона.
Представители дачников обратились к губернатору с просьбой установить скамейки в торговых рядах, оборудованных для них. Валерий Радаев поручил решить этот вопрос.
«Минсельхозу поручаю держать на постоянном контроле проведение летних ярмарок, чтобы был представлен достаточный ассортимент, соблюдалось качество продукции. Сейчас на рынке созданы хорошие условия и для сельхозпроизводителей, и для дачников. Достигнутый высокий уровень надо держать», — отметил Валерий Радаев.