Совфед поддержал закон о правилах сноса самостроя 

Совет Федерации на пленарном заседании 28 июля принял закон, уточняющий требования по сносу самовольных построек на загородных участках россиян.
Изменения вносятся в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерального закона «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Представляя документ коллегам, председатель Комитета палаты по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил, что документ был подготовлен во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина, предусмотренного Перечнем поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности от 17 мая 2016 года.
Теперь решение о сносе самостроя сможет принять только суд, а не органы местного самоуправления, как это происходит сейчас. За отказ от сноса в установленный срок — от шести месяцев до трёх лет — могут отнять землю, на которой находится самовольная постройка.
Уточняется, что к самовольным постройкам не будут относиться объекты, возведённые с нарушениями, но при этом обладающие необходимыми согласованиями и разрешениями от властей.
А те постройки, которые были возведены со всеми необходимыми разрешениями, но сейчас представляют угрозу жизни окружающих, тоже будут снесены, но с компенсацией от местных властей.
Убытки возместят и в том случае, если строение находится в зоне с особыми условиями. Например, на землях объектов культурного наследия.
Андрей Клишас рассказал, что этот закон вызвал бурную дискуссию при обсуждении 27 июля на заседании возглавляемого им Комитета.
«У коллег Елены Мизулиной и Максима Кавджарадзе был ряд вопросов к Минстрою. Я вчера лично разговаривал с главой министерства Владимиром Якушевым. Мы понимаем, что проблемы этого закона лежат не в плоскости формулировок, а в плоскости будущего правоприменения», — отметил сенатор.
Он подчеркнул, что опасается последующего нарушения прав граждан, невыплат им компенсации и других серьёзных проблем.
«Мы решили, что предложим закон на одобрение, а при подготовке подзаконных актов будем вместе с министерством прорабатывать нормативную часть», — заключил глава комитета Совфеда.