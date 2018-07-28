Совфед поддержал закон о правилах сноса самостроя

Совет Федерации на пленарном заседании 28 июля принял закон, уточняющий требования по сносу самовольных построек на загородных участках россиян.

Изменения вносятся в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерального закона «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Теперь решение о сносе самостроя сможет принять только суд, а не органы местного самоуправления, как это происходит сейчас. За отказ от сноса в установленный срок — от шести месяцев до трёх лет — могут отнять землю, на которой находится самовольная постройка.

Уточняется, что к самовольным постройкам не будут относиться объекты, возведённые с нарушениями, но при этом обладающие необходимыми согласованиями и разрешениями от властей.

А те постройки, которые были возведены со всеми необходимыми разрешениями, но сейчас представляют угрозу жизни окружающих, тоже будут снесены, но с компенсацией от местных властей.

Убытки возместят и в том случае, если строение находится в зоне с особыми условиями. Например, на землях объектов культурного наследия.

Андрей Клишас рассказал, что этот закон вызвал бурную дискуссию при обсуждении 27 июля на заседании возглавляемого им Комитета.

Он подчеркнул, что опасается последующего нарушения прав граждан, невыплат им компенсации и других серьёзных проблем.

«Мы решили, что предложим закон на одобрение, а при подготовке подзаконных актов будем вместе с министерством прорабатывать нормативную часть», — заключил глава комитета Совфеда.