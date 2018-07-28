Покупателей омского «Триумфа» лишили контрафактных кроссовок

Полицейскими в одном из бутиков торгового комплекса изъято более 300 пар спортивной обуви, продавец которой выдавал ее за брендовую продукцию. Омским полицейским поступило сообщение о том, что в одном из магазинов торгового комплекса по ул. Березовского ведется торговля контрафактной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Омской области.

— Полицейские проверили указанный магазин и установили факт незаконного использования товарного знака при реализации кроссовок. В ходе проверки изъято 347 пар спортивной обуви, — уточнили в пресс-службе.

Полки бутика были заполнены контрафактными кроссовками, выдававшимися за товар известного американского производителя спортивной одежды и обуви. В отношении продавца возбуждено административное дело по статье за незаконное использование средств индивидуализации товаров. За такое правонарушение может грозить штраф — от 30 до 40 тыс. руб.