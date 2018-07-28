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Суд в Москве арестовал доктора технических наук из Новочеркасска по делу о госизмене
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Суд в Москве арестовал доктора технических наук из Новочеркасска по делу о госизмене 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы санкционировал арест доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева, обвиняемого в государственной измене. Об этом ТАСС сообщил в субботу член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.
"Темирева Алексея Петровича арестовали по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Он доктор технических наук из Новочеркасска, с кучей патентов на изобретения и с такой же кучей проблем со здоровьем. У него стент в сердце, он практически не видит, и если не лечить, то ученый ослепнет", — сказал правозащитник, не уточнив подробностей уголовного дела в связи с наличием в материалах грифа «секретно».
64-летнему ученому грозит до 20 лет лишения свободы. Согласно данным из открытых источников, Алексей Темирев является руководителем Малого инновационного предприятия «Мехатроника» и учредителем конструкторского бюро «Интеллектуальные робастные интегрированные системы».
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