Подземные ходы, клад и жертвоприношения: легенды самого древнего озера Костромской земли

Галичское озеро — самый загадочный водоём Костромской области , ему более 125 тысяч лет. Древние клады, любовь, чудеса, борьба за власть — корреспондент портала KOSTROMA.TODAY Александр СЕРГЕЕВ рассказывает о главных легендах Галичского озера.

Подземный ход к монашкам

Уже много лет существует легенда о подземном переходе под дном озера с одного берега на другой. Дело в том, что в Галиче располагается Николаевский Староторжский женский монастырь. Построили его почти впритык к озеру в XVIII веке. Легенда гласит, что от мужского монастыря, который находится на другом берегу, к женскому монастырю ведёт подземный ход, который расположен под дном озера.

Галичский краевед Николай Васильевич СОТНИКОВ рассказал об этой легенде.

«Верят, что есть подземный ход под дном озера. Монахи будто бы приходили к монашкам. У нас был поэт, Разумов, времён Маяковского. У него есть стихотворение. Не помню дословно, но в нём сказано: «Ход подземный тяжёлым люком закрывался на заозёрной стороне». Но сам ход специально не искали. Считали, что с инженерной точки зрения его построить невозможно. Это же надо столько копать! Доказано, что дно у озера — это 4 метра только одного ила».

Стоит отметить, что если ход действительно копали, то древним строителям не позавидуешь: расстояние от одного берега озера до другого примерно 8 километров.

Загадка сокровищ князя Шемяки

Монета эпохи Дмитрия Шемяки, XV век.

Ярославле. Издавна существует легенда о том, что в Галичском озере спрятаны сокровища, награбленные князем Дмитрием Шемякой и его братом в Москве Николай СОТНИКОВ рассказал, как сокровища могли попасть в озеро.

«Одно время город Галич находился под управлением князя Дмитрия Шемяки. Однако когда город перешёл во владения Московского княжества, князь Шемяка испугался, что новый хозяин отнимет его сокровища. И утопил его в озере».

Писатель Павел Свиньин.

Родившийся в Галиче писатель и историк XIX века Павел СВИНЬИН опубликовал эту легенду в своей книге «Картины России и быт разноплеменных её народов». Правда в ней он пишет, что клад находится не на дне озера, а на вершине гора Балчуг, который располагается рядом с водоёмом.

Гора Балчуг.

Кроме того, версия Свиньина рассказывает о горе-помещике, который поддался соблазну и попытался найти клад — причем с помощью довольного жуткого способа.

«Чтобы вышел [из воды] тот клад, нужно принести в жертву 12 молодцов и 12 жеребцов, а когда жертва уйдёт в озеро, появятся сокровища. Рассказывали, что один галичский помещик не поскупился и решил принести в жертву 12 коней и 12 молодцов, но когда те почти ушли под воду и показались сокровища, спохватился и пожалел своих людей и коней, выкрикнув проклятье: «Будь ты проклят, клад, отныне и на века».

Клад после этого ушел под воду и после этого его уже никто не видел.

Кровавый клад

Помимо этого существует ещё одна версия легенды о сокровищах. Её пересказал этнограф Василий СМИРНОВ в своей книге «Клады, паны и разбойники. Этнографические очерки Костромского края» в 1921 году.

Согласно его версии, драгоценности появились в Галичском озере задолго до прихода князя Шемяки. Они прокляты и, чтобы их заполучить, нужно зарыть в землю своего первенца-сына живьём, и тогда поднимутся из под воды 12 кораблей, нагруженных несметными сокровищами.

Некоторые жители думают, что жадный князь Шемяка соблазнился богатством и не пожалел сына. Однако когда корабли начали появляться, нерадивому отцу помешала мать ребёнка. Она выкопала своего сына из ямы, а корабли на глазах князя и галичан ушли под воду.

Ходил по воде как Иисус

О Галичском озере рассказывают ещё одну интересную легенду. По преданию, на озере можно увидеть «серебряную дорожку». Дорожка — это след от пути святого Авраамия Галичского, который переправил через озеро образ Божьей Матери.

«Считается, что эта дорожка выводила рыбацкие лодки к берегу во время шторма. При свете луны, в глухую ночь, появляется на поверхности Галичского озера «серебряная дорожка», — рассказал краевед Николай Сотников.

Наша справка

Площадь Галичского озера — 75,4 км ². Длина озера — 17 км, наибольшая ширина — 6,4 км, глубина до 5 метров. Оно образовалось благодаря растаявшему леднику.