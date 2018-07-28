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Местные власти получат доступ к персональным данным автовладельцев
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Местные власти получат доступ к персональным данным автовладельцев 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Местные власти получат доступ к персональным данным автовладельцев, это позволит своевременно взимать штрафы, в том числе за неправильную или неоплаченную парковку. Соответствующий закон 28 июля поддержал Совет Федерации.
В документе сказано, что информация будет поступать напрямую из ГИБДД, при этом запрашивать данные о гражданах в других госорганах чиновники не смогут.
Авторами инициативы выступили члены Совфеда во главе с Людмилой Боковой.
Сейчас протоколы по правонарушениям со стороны автовладельцев составляют специальные органы или должностные лица органов местного самоуправления, доказывая правонарушения с помощью фото— или видеосъемки дорожных камер. При этом у властей нет доступа к базе ГИБДД.
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