Местные власти получат доступ к персональным данным автовладельцев

Местные власти получат доступ к персональным данным автовладельцев, это позволит своевременно взимать штрафы, в том числе за неправильную или неоплаченную парковку. Соответствующий закон 28 июля поддержал Совет Федерации

В документе сказано, что информация будет поступать напрямую из ГИБДД , при этом запрашивать данные о гражданах в других госорганах чиновники не смогут.

Авторами инициативы выступили члены Совфеда во главе с Людмилой Боковой.

Сейчас протоколы по правонарушениям со стороны автовладельцев составляют специальные органы или должностные лица органов местного самоуправления, доказывая правонарушения с помощью фото— или видеосъемки дорожных камер. При этом у властей нет доступа к базе ГИБДД.