Арестованный за госизмену Алексей Темирев не работает в «Роскосмосе» 

Ученый из Новочеркасска Алексей Темирев, арестованный по статье о госизмене, не имеет отношения к госкорпорации «Роскосмос». Человек с таким именем и фамилией на предприятиях «Роскосмоса» не работает, рассказали в пресс-службе корпорации.
Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев рассказал в своем блоге, что 64-летний руководитель инновационного предприятия «Мехатроника» Алексей Темирев арестован Лефортовским судом по обвинению в госизмене еще 19 июля. О нахождении Темирева в следственном изоляторе Еникеев, по его словам, узнал от адвоката арестованного.
Ранее сообщалось об аресте 74-летнего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева. Ученого, работавшего над применением аэрогазодинамических технологий в ракетостроении, обвиняют в передаче одной из стран НАТО секретных данных о гиперзвуковых технологиях. Если его вина будет доказана, ему грозит от 12 до 20 лет заключения.
По словам источника, знакомого с ситуацией, компания «Мехатроника» и учрежденное Темиревым конструкторское бюро «Интеллектуальные робастные интегрированные системы» не имеют контрактов с «Роскосмосом». Однако двое арестованных ученых могли быть знакомы лично, передает "Интерфакс": они занимались изучением высокотехнологичных, порой смежных процессов, могли встречаться на конференциях и поддерживать личный контакт. При этом прямой связи между исследованиями Темирева и Кудрявцева не просматривается.
По информации открытых источников, доктор технических наук Алексей Темирев занимался исследованиями в области электричества и запатентовал несколько изобретений, в том числе для нужд кораблей и подводных лодок.