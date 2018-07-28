Арестованный за госизмену Алексей Темирев не работает в «Роскосмосе»

Ученый из Новочеркасска Алексей Темирев, арестованный по статье о госизмене, не имеет отношения к госкорпорации «Роскосмос» . Человек с таким именем и фамилией на предприятиях «Роскосмоса» не работает, рассказали в пресс-службе корпорации.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев рассказал в своем блоге, что 64-летний руководитель инновационного предприятия «Мехатроника» Алексей Темирев арестован Лефортовским судом по обвинению в госизмене еще 19 июля. О нахождении Темирева в следственном изоляторе Еникеев, по его словам, узнал от адвоката арестованного.

По словам источника, знакомого с ситуацией, компания «Мехатроника» и учрежденное Темиревым конструкторское бюро «Интеллектуальные робастные интегрированные системы» не имеют контрактов с «Роскосмосом». Однако двое арестованных ученых могли быть знакомы лично, передает "Интерфакс" : они занимались изучением высокотехнологичных, порой смежных процессов, могли встречаться на конференциях и поддерживать личный контакт. При этом прямой связи между исследованиями Темирева и Кудрявцева не просматривается.

По информации открытых источников, доктор технических наук Алексей Темирев занимался исследованиями в области электричества и запатентовал несколько изобретений, в том числе для нужд кораблей и подводных лодок.